Oficial: Se presentó la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri que competirá contra Riquelme en las elecciones en Boca

El ex mandatario Mauricio Macri confirmó hoy su decisión de competir en las próximas elecciones en Boca como compañero de fórmula de Andrés Ibarra, que irá en busca de la presidencia del club en la votación prevista para el próximo sábado 2 de diciembre.

Ibarra y Macri se mostraron juntos este lunes en una rueda de prensa en Puerto Madero, donde el ex jefe de Estado y ex titular de la entidad "xeneize" volvió a cargar contra el ídolo boquense y hombre fuerte de la institución Juan Román Riquelme.

Macri recordó con nostalgia sus años de presidente de Boca y dijo: "Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las inferiores de Argentinos Juniors, lo traje a Boca, junto con (Carlos) Bilardo, lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos de vuelta".

"Y mucho me lo cuestionaron porque costaba muchísimo el contrato de Román. La verdad (es) que acertamos porque no solo fue el mejor campeonato de Riquelme en Boca, sino que ganamos la Copa (Libertadores) de vuelta. Pero eso ya hoy no está, no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios", continuó Macri.

"No entiendo cuando él dice que para él Boca es el patio de su casa y actúa como si fuese su casa. Y no, Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo y todos debemos entender que estamos para Boca; en Boca hay que venir a dar, no a sacar", subrayó el ex mandatario y flamante candidato a vicepresidente primero del club "xeneize".