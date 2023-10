Elio “Pilo” Núñer: “Tenemos que pensar en los tres frentes”

El flamante entrenador de Villa Belgrano, Elio “Pilo” Núñer, que llegó para reemplazar a Diego Martino, dialogó con Democracia sobre su arribó la V Azulada.

“Iniciamos una etapa nueva en Villa con todas las ganas de participar en el Torneo Clausura, Seis Ligas y el Regional Amateur que comienza a fines de octubre”, indicó. “La oportunidad de dirigir a la V Azulada me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Este es el tercer ciclo en el club y por suerte me ha ido bien”, comentó.

“Esto es trabajo, tomamos el desafío con mucha responsabilidad. Me puso contento el llamado para volver a Villa, significa que he dejado algo en el camino”, manifestó. Núñer, que debutó en el banco de Villa, anoche, en el encuentro ante Unión de Carabelas correspondiente al Torneo Seis Ligas, reconoció que el objetivo principal del club es el Regional Amateur, pero que tienen que pelear en los tres frentes.

“Tenemos que pensar en los tres frentes, pero nuestro objetivo es el Regional Amateur, es el más importante y no nos queremos desenfocar”, aseguró. “Nuestra idea es seguir mejorando a la institución ganando títulos. El Torneo Regional te motiva mucho, lo mismo sucede con la recta final del Clausura y del Seis Ligas”, señaló.

El DT, que transita su tercer ciclo en la institución presidida por Osvaldo Munafó, habló sobre el plantel con el que cuenta y anunció que “la idea es reforzar el equipo”. “Conozco a la mayoría de los chicos del club. Tenemos un plantel con jugadores de buena calidad que van a fortalecer al grupo”, sostuvo.

“La idea es reforzar el equipo, entendiendo la situación del club y la época económica. De todas formas, Villa tiene jugadores interesantes que pueden jugar el Regional”, expresó.

En la misma línea, el director técnico se refirió a Germán Aguirre, nuevo refuerzo del club que llegó proveniente de Deportivo Armenio, y afirmó que buscará armar un “equipo competitivo”.

“Hace unos días se sumó Germán Aguirre, llegó él solo, pero vamos a seguir buscando jugadores”, contó. “Tenemos que tratar de armar un equipo competitivo para estar a la altura, la idea es hacer un buen torneo. No es nada fácil, trataremos de dejar lo mejor partido tras partido”, detalló. Además, Núñer palpitó el duelo de cuartos de final ante Jorge Newbery por el Torneo Clausura – “Hugo Ronchi” y lo describió como una “final”.

“Jorge Newbery tiene jugadores competitivos, va a ser un lindo partido porque ambos intentaremos jugar. Estamos obligados a ganarles, será una final”, aseguró.

La experiencia de dirigir la Selección Sub-13 de la Liga del Oeste

Por otro lado, el DT Elio Núñer, además de estar a cargo del plantel profesional de Villa Belgrano, es el entrenador de la Selección Sub-13 de la Liga Deportiva del Oeste. El director técnico, que ya estuvo a cargo del seleccionado Sub-17, se mostró “contento” al hablar del elenco juvenil.

“Estoy muy contento porque están aprendiendo algunas cosas que les va a servir cuando lleguen a Primera División”, señaló. “Nunca había dirigido a chicos de esa edad. Al margen del resultado, me gusta que los chicos se diviertan”, expresó.

Por otra parte, Núñer se refirió al triunfo de su equipo ante la Selección de Chacabuco, el pasado martes, en condición de visitante.

“Están en una edad en la que no captan ciertas cosas. Los chicos jugaron bien y sacaron un buen resultado en Chacabuco”, afirmó. “La idea es tratar de seguir así, no tenemos que relajarnos. El objetivo es que ellos mejoren día a día”, concluyó.