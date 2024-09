Villa Belgrano anunció un plan de obras para la mejora de su campo deportivo. El presidente del club, Osvaldo Munafó, habló en los estudios de TeleJunín y brindó detalles de los trabajos que se realizarán en la institución en los próximos meses.

“Armamos un plan de obras para nuestro campo deportivo, con cabinas de transmisión, que es algo que teníamos pendiente con el periodismo local y de afuera. Se van a realizar cuatro cabinas de frente al estadio, en un primer piso, con un baño y una pequeña cocina”, manifestó.

“Además, el ingreso del público local será por calle Suipacha y se realizará una entrada totalmente nueva. Pensamos, también, en darle comodidad al público visitante haciendo una tribuna para ellos”, indicó.

La máxima autoridad de la V azulada se refirió a cómo se solventarán los gastos de los trabajos edilicios y a las dificultades que surgen en el día a día de un club.

“Es un ingreso que entra por el alquiler de la antena de telecomunicaciones que tenemos en el campo deportivo. Ese dinero, la mayoría de las veces, se invirtió en obras, pero otras en la participación del fútbol en los campeonatos regionales. Este año, decidimos volcarlos a obras edilicias y dejamos de lado el Regional”, aseguró.

“Es muy difícil llevar un club adelante, los gastos fijos son muchos y el insumo de luz aumentó. Hay que generar recursos, estas obras se hacen con un dinero extra, pero hay que generar permanentemente recursos para afrontar los gastos que se generan”, indicó.

Por último, Munafó mencionó su deseo de sumar otras actividades a la institución y destacó el trabajo diario del dirigente deportivo.

“Me gustaría tener muchas disciplinas en el club. Yo nací ahí y vi el básquet, ajedrez y otros deportes, pero la mayoría de los clubes, no solo nosotros, nos fuimos quedando sin espacios físicos. No es que no nos gusta, hay que destinar el uso de los lugares físicos. Nosotros tenemos un gimnasio que hoy está alquilado por un súper y otros clubes realizan lo mismo con un pelotero o una cochera”, expresó.

“Si vivimos de la cuota societaria, no llegaríamos a pagar ni la luz. Tenemos los subsidios normales, después tenemos que afrontar la boleta como cualquier vecino. Los socios y simpatizantes del club ven todo bonito, de color de rosas y fácil, pero hay estar en el día del club para saber lo que se vive. Hay que solucionar cosas siempre y el tiempo, para nosotros, es lo único que no se recupera”, concluyó.