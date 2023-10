Con partidos en Primera y Formativas, culmina la última fecha de la primera rueda del Clausura

La última fecha de la primera rueda del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi” de la Liga Deportiva del Oeste culmina hoy, con partidos en Primera División y Formativas.

La acción en la máxima divisional se llevará a cabo, en su totalidad, esta tarde, desde las 15.30, en las instalaciones de Rivadavia de Lincoln, Independiente, Mariano Moreno, Jorge Newbery, Origone y River.

Además, en esta fecha se conocerán a los equipos que accederán a la instancia final del campeonato. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

Por otra parte, la acción en las categorías inferiores comenzará a la mañana y se extenderá durante toda la jornada. Además, en esta fecha, Villa Belgrano, Ambos Mundos y Academia Mascherano quedan libres.

La programación para hoy es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

10.00 Defensa Defensa – La Favela Pre décima B

10.30 Rivadavia L Rivadavia L – BAP Pre décima A

10.30 Indep. Indep. – Rivadavia J Pre décima A

10.30 Newbery Newbery – Sarmiento Pre décima B

10.30 River River – M. Moreno Pre décima C

11.00 Defensa Defensa – La Favela Novena B

11.30 Rivadavia L Rivadavia L – BAP Novena A

11.30 Indep. Indep. – Rivadavia J Novena A

11.30 Newbery Newbery – Sarmiento Novena B

11.30 River River – M. Moreno Novena C

12.00 Origone Origone – Baigorrita Pre décima C

12.00 Defensa Defensa – La Favela Séptima B

12.30 Rivadavia L Rivadavia L – BAP Séptima A

12.30 Indep. Indep. – Rivadavia J Séptima A

12.30 Newbery Newbery – Sarmiento Séptima B

12.30 River River – M. Moreno Séptima C

13.00 Origone Origone – Baigorrita Novena C

13.15 Defensa Defensa – La Favela Quinta B

13.45 Rivadavia L Rivadavia L – BAP Quina A

13.45 Indep. Indep. – Rivadavia J Quinta A

13.45 Newbery Newbery – Sarmiento Quinta B

13.45 River River – M. Moreno Quinta C

14.00 Origone Origone – Baigorrita Séptima C

Primera División:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

15.30 Rivadavia L Rivadavia L – BAP Primera A

15.30 Indep. Indep. – Rivadavia J Primera A

15.30 Newbery Newbery – Sarmiento Primera B

15.30 River River – M. Moreno Primera C

15.30 M. Moreno Defensa – La Favela Primera B

15.30 Origone Origone – Baigorrita Primera C.