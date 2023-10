Sarmiento visita a Unión de Santa Fe en un partido clave por la permanencia

Sarmiento visita hoy a Unión de Santa Fe, desde las 14.30, en un partido clave por la permanencia en Primera División. El partido se jugará en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El Verde viene de tres empates consecutivos en el campeonato, el último por 1 a 1 ante Barracas Central, en el Tomás Adolfo Ducó, el lunes pasado.

El cuadro juninense está afuera de la zona de clasificación a la próxima instancia, en el quinto puesto de la Zona B y se complicó en la tabla anual que determina el segundo descenso a la Primera Nacional. Sarmiento se encuentra a tres puntos de Vélez y Gimnasia, quienes ocupan el último lugar y jugarían un desempate para mantener la categoría.

El entrenador, Pablo Lavallén, contará con los mismos futbolistas que convocó en la última presentación ante el Guapo y además se sumará Yair Arismendi, quien vuelve a estar entre los concentrados luego de ocho meses, por una ruptura de ligamentos cruzados, en febrero de 2023.

Por su parte, Unión, dirigido por Cristian “Kily” González, viene de empatar sin goles en el clásico frente a Colón, en condición de visitante, y está noveno con 8 unidades en la zona.

La única variante que introducirá el DT del Tatengue será el ingreso de Franco Pardo en reemplazo del suspendido Franco Calderón (acumulación de amarillas), en la posición de líbero.

El sistema táctico del rival continuará siendo el 5-3-2 que le dio orden defensivo y arriba estará el goleador del equipo Gonzalo Morales –quien estuvo a punto de firmar con

Sarmiento en el último mercado-. Además, el ex Sarmiento Nicolás Orsini estará en el banco de suplentes.

El historial

El registro de antecedentes marca que Unión y Sarmiento se enfrentaron en 46 ocasiones. El Verde se impuso en 15 partidos, el Tatengue en 20 encuentros y empataron en los 11 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el lunes 15 de mayo de este año, por la fecha 16 de la Liga Profesional 2023. El encuentro se disputó en el 15 de Abril y fue victoria 2 a 0 para Sarmiento, con un doblete de Javier Toledo.

Pablo Lavallén: “Lo más importante es sumar en Santa Fe”

El entrenador de Sarmiento, Pablo Lavallén, habló en conferencia de prensa en la previa al duelo ante Unión de Santa Fe y analizó a su rival de turno.

“Unión es un equipo joven, va a ser un partido dinámico e intenso. Es una cancha donde la gente se hace sentir, los primeros minutos van a ser asfixiantes”, indicó.

“Vamos a llevar a cabo un juego inteligente, lo más importante es sumar en Santa Fe. Ellos, por la localía, van a salir a buscar el partido”, comentó.

Por otro lado, Lavallén se refirió al rumor que comenzó a circular en las últimas horas sobre la posible anulación de uno de los dos descensos de la Liga Profesional.

“No sé nada sobre la posibilidad de eliminar uno de los dos descensos de esta temporada. No me enteré de nada, no sé si es favorable o perjudicial para Sarmiento. Estamos enfocados en trabajar”, sostuvo.

El DT del Verde opinó sobre el nivel del fútbol argentino y afirmó que su equipo “creció” a pesar de que los resultados no lo marquen.

“El fútbol argentino se volvió muy complicado, los equipos se han emparejado. No es fácil sumar de visitante. Nosotros sumamos en los tres partidos de visitantes que tuvimos, eso me parece positivo”, manifestó.

“En los primeros dos partidos encontramos el gol y supimos defender el resultado. Estamos en un crecimiento, más allá que los resultados no lo marquen. Hoy, tenemos más argumentos en comparación a cuando llegamos”, aseguró.

Por último, el director técnico bonaerense se mostró “orgulloso” al hablar sobre la convocatoria de Diego Calcaterra a la Selección Argentina Sub-23 y analizó el presente de Gabriel Díaz.

“Estamos orgullosos de tener un jugador en la Selección juvenil. Ojala que los otros juveniles del club vayan creciendo en ese ambiente”, expresó.

“Gabriel Díaz tiene cualidades innatas que no están terminadas de pulir, tiene un muy buen futuro y dependerá de la construcción que él le dé a su carrera. Es un chico que puede jugar en cualquier club importante de Argentina o del exterior”, concluyó.