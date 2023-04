La "Ley del Ex" y un reclamo de las tribunas: lo que dejó el empate en el Estadio Eva Perón

Sarmiento logró un empate con Godoy Cruz, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional, en una noche que se presentó complicada para el conjunto de Israel Damonte.

El visitante fue superior en el segundo tiempo y el Verde fue mermando en sus fuerzas, pero consiguió aferrarse a la igualdad y quedarse con un punto que le permitió salir, al menos por el momento, de la zona de descenso directo.

Pero el duelo en el Eva Perón dejó, como ocurre en cada presentación del equipo juninense, varios detalles para el recuerdo.

Revancha esperada

Braian Salvareschi, defensor formado en Sarmiento, fue el autor del gol del empate del Tomba. El defensor oriundo de Olavarría se fue del club a mediados del año pasado, en medio de un cortocircuito con la directiva y sin lugar en la consideración del DT Israel Damonte.

El marcador central, protagonista del ascenso a Primera de 2021, jugó un partido especial y hasta tuvo una suerte de revancha deseada. Sin embargo, tras convertir de cabeza el tanto de la igualdad para la visita, se acordó de la hinchada del Verde y levantó sus manos, en un gesto de disculpas.

No fue el único ex Verde que integró el once titular del conjunto de Daniel Oldrá: su compañero de zaga, Federico Rasmussen, también registra un reciente pasado en el club de Junín.

Reproches

Las tribunas del Eva Perón manifestaron su malestar con el entrenador de Sarmiento, cuando el equipo local era ampliamente superado en el juego, en el complemento.

Tampoco fueron del todo bien recibidos por la parcialidad sarmientistas los cambios realizados por Damonte, que no se plasmaron en una mejora en el rendimiento, en la etapa final. No obstante, el equipo de Junín terminó valorando un empate que lo sacó transitoriamente de la zona de peligro de descenso.