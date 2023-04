Gonzalo Bettini: “Tratamos de ganar con nuestras armas dentro de la cancha”

El defensor de Sarmiento Gonzalo Bettini, autor del único gol en el triunfo ante Arsenal, el lunes pasado, dialogó con Democracia sobre el presente del equipo juninense en Primera División y se refirió a las decisiones arbitrales que perjudicaron al Verde en los últimos dos encuentros.

“Esas cosas nos hacen más fuertes porque tratamos de ganar con nuestras armas dentro de la cancha y que quedé en evidencia que ni con ayuda nos pueden voltear. Lo del lunes fue parecido a lo de Tigre, pero como ganamos no pasó nada”, manifestó.

“El gol que no cobran y la expulsión que no se da, son varias cosas que pasaron. Queremos que sea justo y nosotros, con nuestras armas, podamos realizar un buen torneo y seguir sumando puntos. Sabemos que cuando es así, tenemos que estar más concentrados y tratar de que no influya en el resultado”, sostuvo. El futbolista del Verde se refirió a la última victoria ante Arsenal y analizó el encuentro jugado en el Eva Perón.

“Necesitábamos ganar porque era un partido clave para nosotros para alejarnos de ellos que vienen abajo. Todos los encuentros son fundamentales, pero no de seis puntos, son necesarios para sumar y engrosar el promedio para salir de la zona de descenso. Tenemos que hacer, otra vez, una temporada muy buena porque hay muchos equipos que están cerca. La idea es arrimarse a los que están arriba y que sientan que estamos bien”, expresó.

“Pudimos marcar la diferencia antes que el rival y manejamos el partido de muchas maneras. Estoy contento por el gol y por lo que significa para un defensor, porque siempre es más difícil marcar, pero sobre todo para poder ganar el partido y tener tres puntos más que nos vienen bien después de lo que pasó con Tigre”, indicó. Pese a luchar por la permanencia en Primera División, el lateral derecho se ilusiona con pelear el ingreso a una competencia internacional.

“Los objetivos siguen siendo los mismos, seguir sumando muchos puntos. Cuando queden menos fechas veremos para que estamos, si podemos entrar a una copa mejor porque sería una consecuencia de un año más en Primera. La idea es sumar puntos para que pasen las dos cosas. Ojalá podamos dejar a Sarmiento otra temporada más en la elite del fútbol argentino”, declaró.

“Estamos tranquilos. Tenemos en claro que hay que hacer dos buenas temporadas para que en el próximo torneo estemos más tranquilos en la tabla general. Somos de los equipos que más puntos sacamos el año pasado junto a Atlético Tucumán y buscaremos lo mismo para que el club tenga un poco más de aire”, aseguró.

Por último, Bettini apuntó al próximo partido con Lanús, en la Fortaleza Granate, y avisó que será un rival complicado. “Son partidos duros, ellos arrancaron y están bien y son un buen equipo. Si nosotros logramos un buen resultado allá, vamos a tomar un buen envión. Venimos haciendo buenos partidos de visitante”, concluyó.