Fernando Chiófalo: "Puedo aceptar que el árbitro se equivoque, pero no el VAR"

Sarmiento continúa masticando bronca e indignación por una nueva polémica arbitral que lo terminó perjudicando en el partido del jueves pasado frente a Tigre, en Victoria, por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Verde cayó derrotado por la mínima diferencia, pero en el final hubo una clara mano de un defensor del equipo local que debió haber sido sancionada como penal a favor del cuadro de Junín, que no fue advertida por el árbitro Nicolás Ramírez ni notificada por el juez Fernando Espinoza, a cargo de la revisión de VAR.

En diálogo con Democracia, el presidente del club, Fernando Chiófalo, admitió su malestar por la omisión que le terminó costando el partido al conjunto dirigido por Israel Damonte, aunque prefirió "dar vuelta la página" y procurar que el Verde concentre sus energías en el partido del lunes contra Arsenal de Sarandí, que será clave para la pelea por la permanencia en Primera División.

"Creo que Sarmiento hizo un gran primer tiempo, posiblemente de los mejores del campeonato. Fuimos ampliamente superiores a Tigre en el primer tiempo, pero no pudimos hacer el gol y en una jugada aislada, ellos nos convirtieron", aseguró Chiófalo, quien sostuvo que el conjunto de Victoria "se armó para jugar Copa Sudamericana" y terminó imponiendo esa cuota extra de jerarquía.

"Todos los partidos en esta categoría son difíciles, no vamos a ser nunca superiores al rival durante los 90 minutos. Tigre se armó para jugar la Copa Sudamericana, tiene jerarquía, tuvo una situación y nos hizo el gol", reflexionó el presidente, sin pasar por alto la situación del VAR en la última jugada, a la que calificó como "rara". "Hubo errores arbitrales, lo del final fue feo, muy raro. El árbitro tiene un segundo para definir y puedo aceptar que se equivoque, pero no puedo entender lo del VAR. Es muy extraño, porque las jugadas se repiten y se revisan. Fue un claro penal a favor de Sarmiento, que no se cobró", cuestionó.

Por otra parte, la polémica del penal no sancionado ante Tigre se sumó a un extenso listado de fallos u omisiones arbitrales que incidieron directamente en resultados desfavorables para el equipo de Junín, desde el ascenso a la Liga Profesional, en 2021. Sin embargo, la máxima autoridad de la institución prefirió evitar ligar dichas situaciones con el hecho de que Sarmiento transita la etapa actual del campeonato en zona de descenso directo, aunque apenas dos puntos por debajo de Platense, el último equipo ubicado hoy fuera de los puestos de riesgo.

"Hay veces que no merecemos ganar y ganamos y otras veces, como el jueves, no merecemos perder y perdemos. Esto es largo, falta mucho y estamos en la pelea. A Sarmiento esta categoría siempre le va a costar, son todas finales, pero tenemos un plantel de jerarquía, un buen cuerpo técnico y el club está ordenado", confió. Y redondeó: "El lunes tenemos otra final, ojalá podamos jugarla como tal y que los puntos queden en casa. Estos momentos duelen, causan impotencia, pero hay que dar vuelta la página y estar listos para Arsenal".