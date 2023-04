En la previa del clásico, Grindetti elogió a Zielinski y se mostró con "fe" para resolver la deuda de Independiente.

El presidente interino de Independiente, Néstor Grindetti, se mostró confiado en que el flamante técnico del Rojo, Ricardo Zielinski, podrá revertir el mal presente futbolístico porque "es un motivador" que estará al frente de un plantel con "muchachos jóvenes a los que hay que levantar y hacer que funcionen en equipo".

"A la Comisión Directiva le cayó muy bien Zielinski en su característica de motivador. Tiene un equilibrio muy bueno entre el conductor motivador y el conductor técnico, porque lo que hoy tiene Independiente es un tema anímico: fueron demasiados golpes en los últimos meses y son muchachos jóvenes que hay que levantarlos y hacer que funcionen en equipo", sostuvo el vicepresidente primero del club de Avellaneda a cargo de la Presidencia.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el dirigente del PRO contó que antes del agravamiento de la crisis institucional con la renuncia de Fabián Doman "se había cerrado un acuerdo con (el técnico uruguayo Pablo) Repetto".

"Estaba todo cerrado y cuando se enteró de que Independiente se quedaba sin Presidente y que se juntó gente a hacer barullo en la sede, no quiso venir", relató.

Tras tomarse licencia de su cargo de intendente de Lanús, Grindetti indicó que la semana que viene, luego del clásico contra Racing, se abocará a la "renegociación de las deudas grandes" y a analizar los plazos establecidos que fija el Estatuto del club para la convocatoria a Asamblea para definir quién estará al frente de la institución.

"Hay que resolver el endeudamiento del pasado y para eso hay que generar recursos. La plata va a estar. Necesitamos inversores en Independiente y para eso hay que darles seguridad. Me tengo fe", subrayó.

En ese sentido, puso como ejemplo la deuda que mantiene Independiente con entidades de México: "Hay que juntar unos mangos, sentarse con los mexicanos y decirles: `Esto es lo que podemos pagar, veamos cómo refinanciamos el resto´".

Tras afirmar que la renuncia de Doman generó un "cimbronazo institucional", el presidente interino del Rojo fuer consultado sobre qué hará en caso de que la Comisión Directiva se incline por ratificarlo como titular: "Depende de muchas cosas. Tengo mi actividad política, mi responsabilidad en Lanús y eso hay que tenerlo en cuenta".

"Vamos a ver cómo se resuelven las cosas para adelante. Yo voy a estar para ayudar al club en lo que sea. La situación ya venía complicada y la renuncia la hizo más complicada", expresó.

Al respecto, Grindetti explicó que no se enojó con Doman por haber renunciado, aunque reconoció que le impactó por las consecuencias institucionales: "Desde ese punto de vista sí me preocupé, porque hoy es todo muy sensible en Independiente. Hay que tener el control del timón y hay que mostrarlo".

Asimismo, contó que no recibió amenazas de muerte, pero reconoció que suele recibir insultos en la cancha: "A esta situación hay que ponerle el pecho y tener empatía con la gente, porque sino termina todo a las trompadas. Comprendo la situación y la puteada, aunque no la justifico".

También lamentó que el árbitro Yael Falcón Pérez haya tenido que renunciar a su puesto en la Escuela de Árbitros de Fútbol Municipal perteneciente a la Subsecretaria de Deportes de Lanús, previo a tener que dirigir el clásico de Avellaneda.

"A veces la vida pone situaciones que no es una responsabilidad por acción de nadie pero que termina perjudicando al tipo más débil. Lo lamento realmente por él, porque es una persona que se queda sin laburo en este momento", manifestó.

Finalmente, el dirigente del PRO aclaró que "la precandidatura a gobernador está vigente, no es incompatible con ésto (dirigir a Independiente)" y concluyó: "Hay que ver cómo compatibilizamos los tiempos, pero está absolutamente vigente".