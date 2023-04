Con final polémico, Sarmiento cayó ante Tigre y no pudo salir de la zona de descenso directo

Sarmiento volvió a ser perjudicado anoche por el arbitraje y se quedó con las manos vacías en Victoria, frente a Tigre, por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Matador de Victoria se impuso por 1 a 0, con gol del paraguayo Blas Armoa, a los 36 minutos del primer tiempo, y privó al equipo dirigido por Israel Damonte de la posibilidad de aprovechar la derrota que había sufrido el martes Platense frente a Barracas Central, para salir de la zona de descenso directo.

No sólo no pudo el Verde capitalizar la chance de escapar, al menos por ahora, de la zona baja de la tabla de porcentuales, sino que se vio afectado por un claro penal a favor no cobrado por el árbitro Nicolás Ramírez, ni advertido por los jueces de VAR, que le hubiera concedido al club juninense la oportunidad de llevarse al menos un empate de Zona Norte. Desde el arranque, Sarmiento salió a presionar alto, con la expectativa de complicarle la salida desde el arco propio al dueño de casa.

Por esa vía llegó la primera aproximación para el Verde, antes del quinto minuto de juego, cuando Gondou robó la pelota en la entrada del área mayor, pero demoró en la definición.

A los 8, el juvenil Manuel Mónaco ensayó una jugada personal, eludió al experimentado volante Sebastián Prediger y, tras superar la marca del zaguero Abel Luciatti, remató con zurda para exigir la salvada del arquero Gonzalo Marinelli.

Recién tuvo que esperar Tigre hasta el minuto 16 para elaborar su primera acción concreta en el arco defendido por Sebastián Meza. La inició desde el medio el delantero paraguayo Blas Armoa, abrió por izquierda para Martín Garay y el volante desbordó por izquierda, para centrar hacia atrás para el disparo de Lucas Menossi, que llegaba por el centro, y envió la pelota varios metros por encima del travesaño.

Ya sobre la frontera de los 20 minutos, el juego se había vuelta de ida y vuelta. Así, volvió a irrumpir en escena el bragadense Mónaco, el más peligroso del Verde en el primer tiempo, para encarar desde la izquierda hacia medio y disparar con zurda, pero nuevamente apareció Marinelli, para enviar con esfuerzo la pelota al tiro de esquina.

La más clara para el conjunto de Damonte llegó a los 35, con una fórmula varias veces repetida a lo largo del ciclo del actual entrenador: pelotazo largo de Meza desde propia puerta, en lo alto ganó de cabeza Javier Toledo y apareció por derecha el lateral Gonzalo Bettini, tras ganarle la espalda a Luciatti, pero no pudo con el Marinelli, en el duelo cara a cara, y la oportunidad se diluyó con un remate al cuerpo del arquero.

Sarmiento dilapidaba chances y el anfitrión terminaría facturando los errores con intereses. A los 36, llegó una jugada por izquierda de Garay, centro al corazón del área, el paraguayo Armoa se elevó por encima del zaguero Juan Insaurralde y con un cabezazo de pique al suelo, superó la reacción de Meza y anotó el primer y único gol de la noche.

Así, el Verde se fue al descanso del entretiempo con el mismo sabor amargo de las últimas fechas, por no concretar las opciones que genera en el arco contrario.

En el complemento, el entrenador de Tigre, Diego Martínez, sacó de la cancha a sus dos principales hombres de ataque, Mateo Retegui y Facundo Colidio, quienes habían quedado sentidos físicamente por las infracciones que les cometieron Bettini y el mediocampista central Emiliano Méndez, respectivamente.

Por su parte, Damonte fue expulsado a raíz de una protesta vehemente al colegiado, por considerar que debió haber expulsado a Retegui, luego de una fuerte falta a Mónaco, no penalizada con la segunda tarjeta amarilla.

Sin su conductor en el banco de suplentes -aunque ubicado junto a una puerta de ingreso cercana al campo de juego-, el cuerpo técnico de Damonte buscó reordenar el equipo en la segunda mitad, con los ingresos de Lisandro López y Lucas Melano.

Si bien Tigre fue perdiendo paulatinamente peso ofensivo, se mostraba con más resto que Sarmiento para recuperar el balón en campo rival y consumir el tiempo de juego con circulación fluida entre sus líneas.

El Verde recién pudo romper el cerco a los 23 minutos, con una réplica iniciada por Licha López hacia la izquierda para el lateral Gabriel Díaz; el juvenil oriundo de Capitán Sarmiento centró para Melano, que entraba en velocidad al área, pero el ex futbolista de Newell's Old Boys terminó cabeceando desviado.

A los 30, volvió a acercarse Sarmiento al empate, con un córner desde la izquierda enviado por Lisandro López al punto del penal, despeje corto del defensor Brian Leizza, y la pelota le quedó por el segundo palo a Toledo, quien definió con zurda por arriba del trevesaño.

El equipo de Damonte presionó sobre el final y se decidió a poblar el área adversaria, con envíos aéreos, con la expectativa de aprovechar la ventaja de altura con respecto al cuadro de Victoria. En el último centro de la noche, el líbero Cardozo falló en el primer despeje y terminó controlando el balón claramente con su mano derecha, en una acción que ameritaba la sanción de un penal a favor del conjunto juninense.

Sin embargo, ni el árbitro Ramírez ni los jueces a cargo de la revisión a través del VAR advirtieron lo ocurrido y dejaron al equipo de Damonte sin la posibilidad de llevarse al menos un empate del Monumental de Victoria.

Fue derrota con polémica y un nuevo capítulo de la extensa serie de errores u omisiones arbitrales que terminaron costándole puntos al representativo de Junín. En cuanto a los números, Sarmiento sigue dos puntos por debajo de Platense en la tabla de promedios y ahora deberá vencer a Arsenal, el próximo lunes en el Eva Perón, y esperar un nuevo traspié de los dirigidos por Martín Palermo, para salir de los puestos de caída directa a la Primera Nacional.