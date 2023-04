Sarmiento visita a Tigre en busca de un triunfo que le permita salir del descenso directo

Sarmiento visita esta noche a Tigre en busca de un triunfo que le permita salir del descenso directo, puesto que hoy ocupa. El partido, correspondiente a la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional, se jugará a las 21.30 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Verde intentará sumar los tres puntos ya que, con una victoria, saldrá de los puestos rojos de los promedios y pasará a Platense, su rival más próximo, por un punto. El Calamar cayó 1 a 0 ante Barracas Central en el inicio de esta jornada y le dejó la posibilidad al equipo juninense de superarlo.

Los dirigidos por Israel Damonte vienen de ganar 2 a 0 frente a Argentinos Juniors, el sábado pasado, en el estadio Eva Perón y cortaron una racha de tres partidos sin triunfos. Además, el cuadro local cortó una seguidilla prolongada de encuentros sin convertir goles (Racing, River y Belgrano). En cuanto a los titulares, el DT platense mantendrá la base del equipo que jugó ante el Bicho, pero puede realizar alguna modificación en la zona ofensiva.

Por su parte, Tigre afronta una doble competencia entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. El Matador tiene los mismos puntos que Sarmiento en el campeonato (12) y está realizando una campaña irregular, alternado resultados.

El equipo, conducido por Diego Martínez, tiene en sus filas al mejor delantero del fútbol argentino en la actualidad, Mateo Retegui, que viene de hacer dos goles con la selección de Italia en su primera convocatoria y uno ante Godoy Cruz, en la fecha anterior. El atacante lleva ocho gritos en el certamen y es el máximo artillero en las diez fechas disputadas, como el año pasado.

En cuanto a la formación del Matador, el entrenador rota a los jugadores entre ambos torneos y para este encuentro volverá a presentar lo mejor que tiene a disposición con Sebastián Prediger y Lucas Menossi dentro del once inicial.

El historial

El registro de antecedentes entre ambos equipos favorece al Matador de Victoria. En total, se enfrentaron en 63 ocasiones de manera oficial, con 18 victorias para Sarmiento, 26 triunfos para Tigre y 19 empates.

Tigre se impuso en las últimas cuatro presentaciones en condición de local, pero la última vez que se enfrentaron fue en el estadio Eva Perón, el 4 de octubre de 2022. El partido culminó 2 a 2, con goles de Javier Toledo y Luciano Gondou, por la fecha 23 del campeonato. Además, luego del último partido hubo declaraciones cruzadas entre los técnicos de ambos equipos.

El DT de Tigre le apuntó al estilo que Damonte le impone a Sarmiento en conferencia de prensa: “Se enfrentaron las antítesis de lo que sentimos por el fútbol”.

Con respecto a las declaraciones de Martínez, el entrenador del Verde respondió: “Yo respeto todas las formas. Jugué muchos años al fútbol y tengo un respeto muy grande porque a mí me enseñaron algo, a hablar de mí y de mis formas. No hablo de otros y no necesariamente tenés que salir jugando del área chica para tener 10 situaciones como tuvimos”.