Ibarra asumió la responsabilidad por la derrota en Córdoba y prepara cambios para recibir a Platense

El entrenador de Boca juniors, Hugo Ibarra, asumió ayer la responsabilidad por el bajo rendimiento de su equipo en la derrota del pasado fin de semana contra Talleres de Córdoba, y prepara cambios pare recibir el próximo domingo a Platense, por la cuarta fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Dos de las modificaciones serán obligadas, por la suspensión de Sebastián Villa y la lesión de Nicolás Orsini, por lo que el DT podría apostar por los ingresos de los jóvenes Luca Langoni, Cristian Medina y Gonzalo Morales, para generar un cambio de ritmo en sus dirigidos en el duelo ante el Calamar, conducido por otro ídolo boquense, Martín Palermo. También se habla de una posible salida del lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, mientras que también podrían perder la titularidad Guillermo "Pol" Fernández y Juan Ramírez, de muy flojo desempeño en los tres partidos por la Liga.

En declaraciones a los medios de prensa, Ibarra asumió el peso de las críticas al funcionamiento del cuadro "xeneize". "Hay que tener paciencia, le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Le quiero pedir perdón a todos por no hablar después del partido", señaló Ibarra, en el predio que el club tiene en Ezeiza.

"Ojalá el equipo juegue mejor de lo que lo está haciendo. Todos queremos eso y soy el principal responsable de que el equipo no lo esté haciendo. Muchas veces trabajamos cosas en los entrenamientos que no salen en los partidos", aseguró el entrenador.

Boca comenzó el torneo con una victoria ante Atlético Tucumán (1-0) aunque luego empató con Central Córdoba de Santiago del Estero (0-0), ambos partidos jugados en la Bombonera, y después cayó con Talleres (2-1) en Córdoba.

El director técnico, recordado por los hinchas boquenses por su excelencia como jugador en la zona del lateral derecho y ganador con el "Xeneize" de 15 títulos locales e internacionales, evitó hablar del once que jugará contra Platense. "No quiero adelantar los posibles cambios en el equipo, todavía faltan tres días para el partido contra Platense. No le quiero dar indicios a Martín (Palermo)", dijo el DT del actual bicampeón del fútbol argentino.

Boca recibirá a Platense, que arrancó bien en el torneo y está invicto, desde las 19.15 del domingo, por la cuarta fecha de la liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco.