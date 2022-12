Gonzalo Bettini: "Nunca tuve dudas de que quería continuar en este club"

Superado el primer día de la pretemporada, el lateral derecho de Sarmiento, Gonzalo Bettini, se mostró motivado de cara al inicio del próximo año y confió en que el club podrá "dar un paso más" en sus objetivos en la Liga Profesional.

En diálogo con Democracia, el defensor, que fue uno de los primeros en renovar su contrato con el Verde, aseguró que "nunca hubo dudas" de su continuidad en Junín, luego de una temporada 2022 en la que cumplió un rol destacado, en el logro de la permanencia del Verde en la máxima categoría del fútbol nacional.

"Estoy contento de estar de vuelta entrenando en el club, luego de un largo receso, y ya poniendo la cabeza en los objetivos que nos planteamos. Este grupo dejó la vara muy alta, porque estuvimos cerca de entrar a la Copa Sudamericana y sumamos muchos puntos. Vamos a intentar dar un paso más, con la misma mentalidad de formar un buen grupo y tirar todos para adelante", reflexionó Bettini.

Por otro lado, pese a que, en la antesala del inicio del Torneo de la Liga Profesional 2023, el foco parece estar puesto en subir un escalón en cuanto a las metas deportivas, Bettini admitió que Sarmiento no podrá descuidar la tabla de promedios del descenso a la Primera Nacional.

"La realidad es que el club va a necesitar estabilizarse en Primera, pero como equipo queremos un poco más que eso. Una cosa va a terminar llevando a la otra, como ocurrió este año, cuando la pelea por intentar llegar a una copa, nos permitió sumar para salvar la categoría", recordó. Finalmente, al momento de explicar su decisión de renovar con Sarmiento, Bettini aseguró que siempre estuvo convencido de sus intenciones de seguir vistiendo la camiseta del conjunto juninense.

"Cuando uno se siente convencido de algo, no duda demasiado. Cada jugador es libre de hacer lo que quiera, en mi caso, sentía que seguir en el club era lo mejor para mí y nunca dudé de lo que quería", afirmó. E insistió: "Sarmiento también me manifestó lo mismo. Redoblar los objetivos y las ilusiones es lo que me motivó para tomar la decisión de seguir acá".