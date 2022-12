Louis Van Gaal: "En 2014 perdimos por penales contra Argentina y ahora queremos revancha"

El DT de Países Bajos, Louis Van Gaal, habló en la previa del partido de mañana frente a Argentina y admitió que le gustaría tener "revancha" de la derrota sufrida por penales en la semifinal de Brasil 2014.

Asimismo, en conferencia de prensa, el exentrenador del Barcelona y el Ajax advirtió que Lionel Messi es el jugador más peligroso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina, en el 2014, no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", expresó van Gaal, quien también fue el entrenador del combinado holandés en la Copa del Mundo realizada en suelo brasileño.

El ex DT de Barcelona de España, de 71 años, también se refirió a las posibilidades de que su equipo sea campeón en Qatar: "Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado".

Por último, van Gaal habló sobre su futuro una vez finalizada la competencia de Países Bajos en la Copa del Mundo: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca, no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa".