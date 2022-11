Arabia Saudita ultima detalles

La selección de Arabia Saudita intensifica su puesta a punto para su sexta participación en un Mundial. El equipo tiene la baja de Riad Sharahili y la duda de Hassan Tambakti, que ayer se entrenó al margen de sus compañeros de cara al debut frente a Argentina, mañana, en el estadio Lusail.

El seleccionador Hervé Renard pierde a Sharahili, que sufre una lesión muscular y puede, incluso, quedarse fuera del Mundial.

El volante de 26 años que juega en el Abha de la Liga de su país se lesiono el jueves pasado y se confirmó un desgarro en la pierna derecha tras haberse sometido a pruebas mediante una resonancia magnética.

Menos complicado es lo de Tambakti, defensor de 23 años que juega en el Al Shabab que practicó a menor ritmo y tuvo un trabajo específico, no obstante su inclusión ante Argentina es poco probable.

"Somos once contra once. Jugamos contra un equipo, no solo contra Lionel Messi", dijo el técnico Renard a los medios de su país luego del entrenamiento.