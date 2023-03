Kolo Muani a más detres meses de la atajada del Dibu Martínez: "No voy a mentir, lo odio"

El delantero de la selección de Francia Randal Kolo Muani volvió a recordar la histórica atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en la última jugada de la prórroga de la final del Mundial de Qatar 2022 y aseguró que no guarda cariño para el arquero de la Selección argentina.

"Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido", relató el atacante.

"Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio (a Martínez)", reveló el atacante del Eintracht Frankfurt en diálogo con L'Equipe.

Esta no es la primera vez que Kolo Muani se refiere a la jugada que mantuvo a la "Scaloneta" con vida camino a los penales. En el pasado, incluso, reflexionó acerca de otras opciones que tuvo antes de patear, más allá de que su decisión fue la más clara: "Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo porque la pelota llega y voy enfocado en el arco".