Sarmiento recibe a Gimnasia de La Plata con el objetivo de regresar a la victoria

Sarmiento buscará hoy regresar al triunfo, luego de tres partidos, cuando reciba desde las 13, a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el estadio Eva Perón, por la fecha 16 del Torneo de la Liga Profesional.

El Verde arrastra tres encuentros al hilo sin conocer la victoria, aunque consiguió un valioso empate la jornada pasada como visitante en Liniers, frente a Vélez, que le permitió volver a sumar en la tabla de los promedios para la permanencia en Primera División.

De allí que el equipo de Israel Damonte intentará volver a ganar en casa, condición en la que se hizo fuerte en la mayor parte del año, aunque en su última presentación en Junín cayó sorpresivamente contra Godoy Cruz, en un encuentro clave de la pelea por evitar el descenso a la Primera Nacional.

Enfrente estará el Lobo platense, dirigido por Néstor Gorosito, que viene peleando en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones y sueña con su primer título oficial en la máxima categoría del fútbol profesional.

De hecho, Gimnasia marcha en la segunda posición, con 29 puntos, a solo 3 del puntero Atlético Tucumán, y podría alcanzarlo transitoriamente si derrota al Verde en suelo juninense. Los antecedentes recientes, sin embargo, no favorecen al cuadro de Gorosito: desde el ascenso a Primera logrado en 2021, Sarmiento no sólo no ha perdido contra el Lobo, sino que logró derrotarlo dos veces, en condición de visitante.

Así, los tres partidos disputados desde el regreso del equipo juninense a la elite del fútbol nacional, dos fueron victoria para el Verde -1 a 0 en La Plata, por el Torneo de la Liga 2021; y 3 a 1, también en suelo platense, por la Copa de la Liga 2022-; mientras que el restante fue empate -0 a 0 por la Copa de la Liga 2021, en el Eva Perón-.

El historial

Previamente a los tres duelos mencionados, Sarmiento y Gimnasia se midieron en otras trece ocasiones de manera oficial.

En total, fueron 16 los encuentros entre ambos, 6 de ellos en Primera División. Sarmiento se impuso en 5 ocasiones, mientras que el Lobo lo hizo en 7. Los 4 duelos restantes terminaron en empate.