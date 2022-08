Israel Damonte: “No tuvimos un buen partido, el responsable soy yo”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló luego de la derrota ante Huracán y se mostró preocupado por el encuentro que jugó su equipo y las distintas dolencias con las que terminaron sus futbolistas.

“Fue una noche donde no salió nada, creo que no tuvimos un buen partido desde el minuto uno, nos costó hacer pie. Más allá de la derrota, me quedo con el tema de las lesiones de Méndez y Torres, eso termina siendo lo más importante y doloroso”, expresó. El entrenador del Verde analizó el encuentro futbolístico con el Globo y destacó el buen juego que desplegó el rival.

“Nos complicaron, no teníamos una referencia por momentos, los cambios de orientación y los pelotazos a los costados nos complicaron. No fue una buena noche en todo sentido. El responsable soy yo porque no pude ayudar a mis jugadores en nada ni desde lo individual, nunca estuvimos bien como equipo y nos costó encontrar juego”, manifestó.

“El rival hizo un buen juego desde lo grupal e individual, tuvieron situaciones, fueron superiores en cancha. Nos enfrentamos a un equipo que nos lleva solo tres puntos en el campeonato y el resultado habla de la noche que tuvieron ellos y la que tuvimos nosotros”, comentó.

Por otra parte, el DT platense hizo referencia a las lesiones que sufrieron sus futbolistas anoche y las bajas que tendrá para el encuentro del próximo martes ante Godoy Cruz, incluida la de Lucas Castro por llegar a la quinta amarilla. “Méndez tuvo un golpe en el tobillo y lo de Joni es un problema en el codo, esperemos que no sea tan grave”, aclaró. “Hoy volvemos a entrenar y perder jugadores siempre es complicado, tenemos un plantel que necesitamos de todos, ahora tenemos estas dos lesiones y vamos a ver como se recuperan junto a los demás”, sostuvo.

Por último, Damonte dejó un mensaje alentador para lo que viene y resaltó el numeroso plantel de jugadores que tiene a disposición. “Es un momento para estar tranquilos y no desesperarse. Lo que pasó ya no se puede volver atrás y hay que corregir errores y hacernos cargo sobre todo yo de la derrota. Confio en que vamos a suplantar de buena manera a los chicos”, concluyó.