El presente de Unión: líder e invicto con la consolidación de un modelo de juego

Unión de Santa Fe visita Junín con el objetivo de extender su invicto en la Copa de la Liga Profesional y no perder el liderazgo de la Zona A. Por eso, hoy buscará su primera victoria en condición de visitante en el estadio Eva Perón frente a Sarmiento. La anterior ocasión fuera de Santa Fe igualó sin goles ante Talleres.

Es llamativo el comienzo del equipo que lidera el uruguayo Gustavo Munúa que logró 7 puntos sobre 9 (dos victorias y un empate). Sin embargo, esto encuentra su correlato en el tiempo de trabajo que tiene el DT al frente de este equipo (desde mediados del 2021) y el agitado mercado de pases con el objetivo de restructurar el plantel para afrontar la triple competencia que tendrá en 2022: torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Es por ello que, el 11 que se viene viendo a lo largo de las primeras fechas, es el que está buscando consolidar para afrontar las competencias internacionales y partidos definitorios del calendario. En tal sentido, saldría a la cancha con: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Enzo Roldán, Juan Portillo y Gastón González; Leonardo Ramos o Juan Nardoni y Jonathan Álvez.

Los números del Tatengue

Los números y estadísticas del equipo santafesino también son toda una sopresa. En el marco de las primeras tres fechas del torneo, Unión marcó dos goles, consiguiendo dos victorias por la mínima diferencia, y no le han convertido. De esta forma, llega invicto en cuanto a resultados y a su propia valla.

Lo paradójico se da en los porcentajes de dominio de pelota: en tan solo una ocasión, en la victoria ante Atlético de Tucumán, el Tatengue impuso la hegemonía en el dominio (55% vs 45%). En el resto de los encuentros, se vio superado: 26% vs 74% contra River y 39% vs 61% vs Talleres. Esto quiere decir que el objetivo del conjunto de Santa Fe no radica, incondicionalmente, en hacerse del protagonismo del partido, sino en la versatilidad para adaptarse al rival de turno y a las condiciones propias y adversarias, y al pragmatismo para ser efectivos al momento de llegar al arco rival.

Todo esto, obviamente, acompañado de una gran solidez defensiva que desarrolla el equipo del entrenador uruguayo. De hecho, y como sostiene el refrán de la jerga futbolera: “Los equipos se arman de atrás para adelante”; y este parecía ser un slogan de Munúa que no aspira a desarrollar un juego vistoso, sino práctico y conciso.

Vale preguntarse ¿con qué partido se encontrará un amante del fútbol al ver Sarmiento-Unión? Una respuesta podría ser: con un encuentro similar al de la última fecha disputada por el Verde frente a Platense, es decir, una iniciativa tomada por el equipo que conduce técnicamente Israel Damonte y otro, en este caso el Tatengue, en retaguardia para responder y aprovechar las distracciones o falencias defensivas del adversario.

Las voces de dos periodistas santafesinos

Ignacio González cubre el día a día de Unión para el programa radial partidario “Entre Tatengues”. Además, realiza los comentarios de la Reserva para las transmisiones oficiales del club y es columnista deportivo para Telefé Santa Fe.

En diálogo con Democracia, González brindó la mirada sobre la forma en que se preparó el conjunto santafesino para la Copa de la Liga Profesional. “Se reforzó bien. Trajo a varios jugadores, aunque no sé si hablar de jerarquía: son incorporaciones, no refuerzos. Lo mejor de Unión no es lo que trajo, sino lo que retuvo”, manifestó y explicó: “Si bien vendió a Gastón González, que se va en mayo, compró a Cañete, vino Diale y el arquero Mele. Es un equipo equilibrado”.

Sobre el estilo de juego del equipo describió: “Es muy intenso con mucho desgaste físico, orden y solidez. Esas son las tres claves del rendimiento futbolístico. Por eso le ganó a River también, sino hubiera sido imposible”.

Finalmente abordó la figura del DT uruguayo Gustavo Gunúa. Acerca de este expresó que “es una persona de fútbol, vivió muchos años en Europa y es exigente con todo su equipo: le gusta ser protagonista. Entiende que el equipo está en un crecimiento permanente y creo que sus aspiraciones van más allá de la Liga Profesional”.

Para complementar la mirada de González, este medio también dialogó con otro profesional abocado a la actualidad de Unión, Maximiliano Bravo, encargado de la parte deportiva de “Aire”.

Respecto al mercado de pases del equipo, Bravo, comentó que el Tatengue “se reforzó bien” y destacó la llegada del delantero Jonatan Álvez. “Es un delantero de vasta experiencia; que va al choque, disputa todas las pelotas y le da mucho descanso al equipo”, fundamentó.

“Gunúa es un DT prolijo que le ha cambiado la cabeza a muchos de los chicos y que ha puesto las cosas en su lugar. Es un equipo al que se le hace difícil a los rivales convertirle. Se ha consolidado y ha armado un equipo consolidado”, indicó sobre el entrenador.

Acerca del formato futbolístico de Unión, el periodista santafesino, señaló que el juego se basa en “recuperar la pelota, tener una salida limpia y ordenada. Es un equipo ordenado que busca lateralizar si no puede entrenar por el frente. Podemos decir que ha logrado darle una identidad a Unión”.

“Tanto los hinchas como la comisión directa están conformes no solo por los resultados sino por lo que hace día a día”, finalizó.

Mercado de pases

Unión tuvo un verano con muchos movimientos en lo que respecta a las llegadas y partidas del plantel profesional. Sin dudas, fue uno de los equipos con más movimientos de la Liga Profesional y su particularidad radica en que fueron las líneas de volantes y atacantes las que percibieron un mayor recambio.

Los refuerzos del Tatengue fueron trece, con jugadores que arribaron para sumarse en todas las líneas de juego. Entre ellos se encuentran el arquero Santiago Mele; los defensores Diego Polenta, Santiago Gioria y Facundo Agüero; los mediocampistas Sebastián Jaurena, Enzo Roldán, Leonel Bucca y Lucas Ríos; y los delanteros Leonardo Ramos, Brian Duarte, Mariano Bauer, Jonatan Álvez y Matías Gallegos.

Respecto a las bajas, se registraron las salidas de los arqueros Marcos Peano e Ignacio Arce; los defensores Franco Godoy y Jonathan Fleita, los mediocampistas Marco Borgnino, Gabriel Carabajal, Lucas Algozino, Mauro Pitton y Gastón Comas; y los delanteros Nicolás Blandi, Cristian Insaurralde y Fernando Cuqui Márquez.

EL DT uruguayo Gustavo Munúa

El entrenador de 44 años se destacó como arquero en Nacional de Montevideo (Uruguay), Deportivo La Coruña, Málaga, Levante y Fiorentina, además de la selección uruguaya Sub 20 y mayor. Un dato a destacar es que todavía ostenta el récord con el que gritó campeón en el arco de Nacional en 2003: 963 minutos sin recibir goles siendo la valla menos vencida en el Bolso.

Asimismo, ha sido entrenador de El Bolso, Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Deportivo Fabril y Cartagena (España). En la actualidad, el presente en el Tatengue es la primera experiencia en el fútbol argentino.

De esta forma, se convirtió en el cuarto técnico uruguayo que asume el compromiso con el buzo de DT en Unión, como alguna vez ocurrió con el Pulpa Etchamendi (en el ascenso de 1966), con Luis Garisto, Nelson Chabay y también con Luis Sauco, quien fue DT interino en momentos puntuales de la historia del club.

En este caso, el entrenador Munúa está acompañado por su cuerpo técnico completo, con dos preparadores físicos (Félix Martínez y Pablo Sánchez) y dos ayudantes de campo (Christian Berman y Jorge Barrios). En la función de entrenador de arqueros continuará desempeñándose Rodrigo Llinas.

En lo que va de su mandato en el club santafesino, el DT uruguayo acumula 14 partidos, en los cuales ha ido dándole forma a su estilo de juego versátil y pragmático, con el foco puesto en asumir el protagonismo ante rivales que no persiguen la posesión del balón, como así también ceder la iniciativa y amoldarse a la solidez defensiva y el contraataque. En tal sentido, el entrenador registra 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

La última vez en Junín

El sábado 16 de octubre del 2021 fue la última ocasión en que se vieron las caras el Tatengue y el Verde. En un encuentro repleto de goles, con siete en total, Unión hizo valer su jerarquía y se impuso por 4-3.

Los goles de la visita los convirtieron Franco Calderón, Mauro Luna Diale y un doblete de Gastón González; mientras que en el Verde los autores de los goles fueron Jonatan Torres, Luciano Gondou y Gabriel Alanís.

En aquel encuentro, el equipo santafesino formó con: Sebastián Moyano; Federico Vera, Emanuel Brítez, Franco Calderón y Lucas Esquivel; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo, Juan Nardoni y Gastón González; Fernando Márquez y Mauro Luna Diale.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua alineó al siguiente 11: Manuel Vicentini; Martín García, Nicolás Bazzana, Federico Rasmussen, Brian Salvareschi y Gabriel Alanís; Julián Chicco, Federico Paradela y Sergio Quiroga; Jonatan Torres y Luciano Gondou.

Jugadores con paso por Unión y Sarmiento

Entre los futbolistas que vistieron las casacas de ambas instituciones se encuentran los arqueros Jorge Manduca y Michael Etulain; los defensores Marcelo Mosset, Raúl Gorostegui, Oscar Vera, Diego Olivera y Walter Ferrero; los mediocampistas Marcelo Bachino, Hector Ortega y Roberto Espósito; y los delanteros Horacio Cordero, Hilario Bravi, Jorge Córdoba, Oscar Gómez y Cristian Rami, entre otros jugadores.