Con bajas obligadas, Argentina recibe en Córdoba a Colombia por las Eliminatorias

El seleccionado argentino, plagado de bajas por suspensiones y lesiones, recibirá esta noche a Colombia en Córdoba, por la 16° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022, con el objetivo de extender un invicto que ya acumula 28 partidos y se distancia a tres de su mejor marca histórica.

El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Con la clasificación asegurada desde noviembre pasado, el vigente campeón de América transita las últimas fechas de la competencia sudamericana sin presiones, enfocado en la preparación del equipo para la gran cita de este año en Medio Oriente.

En su camino, el equipo de Lionel Scaloni construyó una racha imbatida que ya concentra especial interés para los estadísticos por estar muy cerca de igualar los 31 partidos invicto del seleccionado de Alfio Basile (1991-1993), que fue campeón continental en Chile y Ecuador.

Desde su última caída, el 2 de julio de 2019 ante Brasil, Argentina acumuló 28 encuentros sin derrotas (22 oficiales y 6 amistosos) y para equiparar la marca de la Selección del "Coco" no debe perder hasta el final de las Eliminatorias.

Colombia, el rival de mañana, fue justamente el verdugo de aquella serie ganadora, que cortó el 15 de agosto de 1993 con una victoria por 2-1 en Barranquilla camino al Mundial Estados Unidos '94.

Argentina asumirá este partido en Córdoba con una formación poco común debido a las bajas por lesión y a los suspendidos que dejó el triunfo del jueves pasado ante Chile en Calama.

A la ausencia de su capitán Lionel Messi, recientemente recuperado de Covid-19, la Selección sumó más complicaciones: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul no estarán presentes por haber alcanzado el límite de amonestaciones.

Alejandro "Papu" Gómez, titular del último partido, presenta un fuerte golpe en el tobillo derecho y Lucas Ocampos, potencial reemplazante, tampoco está al cien por ciento en lo físico. Ambos serán esperados por el DT hasta último momento.

Otra situación a resolver por el entrenador es el posible ingreso de Paulo Dybala en el ataque en lugar de Nicolás González, que jugó desde el inicio ante Chile.

En relación a ese partido, solo repetirían el arquero Emiliano Martínez, el defensor Lisandro Martínez y los delanteros Ángel Di María y Lautaro Martínez, ya que en el lateral derecho se produciría el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (táctico).

Colombia llega con la urgencia de recuperar los puntos resignados en casa el viernes por la dura derrota sobre la hora ante Perú (0-1), que lo desplazó de la zona de clasificación. El equipo de Reinaldo Rueda ocupa el sexto puesto con 17 unidades, dos por debajo de Uruguay (repechaje) y tres en relación al seleccionado incaico, habitante de la última plaza directa a Qatar.

Una eventual caída mañana dejará al conjunto cafetero muy comprometido para resolver su futuro ante Bolivia, de local, y Venezuela, de visitante, en la ventana de marzo.

El seleccionado argentino jugará su duodécimo partido en la historia en el estadio mundialista de Córdoba, donde suma nueve triunfos, un empate y una derrota.

De esos cotejos Argentina jugó tres por Eliminatorias Sudamericanas y precisamente uno de ellos, el 12 de septiembre de 2016 en el camino al Mundial de Rusia, fue la única derrota: 0-1 ante Paraguay. También jugó por Eliminatorias ante Paraguay en 2012 (3-1) y Bolivia en 2016 (2-0).

El último partido en esa plaza fue el 16 de noviembre de 2018 con un triunfo amistoso ante México (2-0), con goles de Mauro Icardi y Dybala.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Alejandro "Papu" Gómez o Lucas Ocampos, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Nicolás González o Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Oscar Murillo o William Tesillo y Johan Mojica; Wilmar Barrios y Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez y Luis Díaz; Radamel Falcao o Rafael Borré. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Hora de inicio: 20.30.

Programación de partidos

Hoy:

17.00 - Bolivia vs Chile

20.00 - Uruguay vs Venezuela

20.30 - Argentina vs Colombia

21.30 - Brasil vs Paraguay

23.00 - Perú vs Ecuador

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo