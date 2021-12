Definieron el fixture del Torneo Nocturno

En la sede de la Liga Deportiva del Oeste se realizó el lunes por la noche el sorteo del fixture del Torneo Nocturno 2021-2022, que comenzará el próximo viernes 10 de diciembre.

Se disputará en dos zonas y ya quedó definido el orden de los partidos, según las fechas. La grila quedó confeccionada en la reunión de presidentes de clubes, en la que se acordó el formato del certamen, que tiene a Mariano Moreno como vigente campeón, al haber ganado la última edición del certamen con luz artificial.

El fixture

Así quedaron confeccionadas las zonas y el fixture del Torneo Nocturno 2021/2022:

Zona "A": BAP; Villa Belgrano; Rivadavia de Junín; River Plate; Rivadavia de Lincoln; y Deportivo Baigorrita.

Primera fecha: Villa vs. Rivadavia (J); Mariano Moreno vs. River; y Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita. Libre: BAP.

Segunda jornada: Deportivo Baigorrita vs. Moreno; River Plate vs. Villa Belgrano; y Rivadavia (J) vs. BAP Libre: Rivadavia de Lincoln.

Tercera: BAP vs. River Plate; Villa Belgrano vs. Deportivo Baigorrita; y Mariano Moreno vs Rivadavia (L). Libre: Rivadavia de Junín.

Cuarta: Rivadavia (L) vs. Villa Belgrano; Deportivo Baigorrita vs. BAP; y River Plate vs. Rivadavia de Junín. Libre: Mariano Moreno.

Quinta fecha: Rivadavia (J) vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. Mariano Moreno; y Rivadavia de Lincoln ante BAP. Libre: River Plate.

Sexta jornada: Mariano Moreno vs. BAP; Deportivo Baigorrita vs. River Plate; y Rivadavia de Junín ante Rivadavia de Lincoln. Libre: Villa Belgrano.

Séptima y última fecha: River Plate vs. Rivadavia de Lincoln: Rivadavia de Junín ante Mariano Moreno y BAP vs Villa Belgrano. Libre: Deportivo Baigorrita.

Zona "B": Independiente; Sarmiento; Defensa Argentina; Jorge Newbery; Origone F.C. y Ambos Mundos.

Primera fecha: Independiente vs. Sarmiento; Defensa Argentina vs. Jorge Newbery; y Origone FC vs. Ambos Mundos

Segunda jornada: Origone FC vs. Independiente; Ambos Mundos vs. Defensa Argentina; y Jorge Newbery vs. Sarmiento.

Tercera: Independiente vs. Jorge Newbery; Defensa Argentina vs. Origone FC; y Ambos Mundos vs. Sarmiento.

Cuarta: Defensa Argentina vs. Independiente; Ambos Mundos vs. Jorge Newbery; y Sarmiento vs. Origone FC.

Quinta jornada: Independiente vs. Ambos Mundos; Jorge Newbery vs. Origone FC; y Sarmiento vs. Defensa Argentina.