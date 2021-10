Presente de Arsenal: sin identidad de juego y un DT en crisis

Arsenal no está pasando un buen momento futbolístico. Se encuentra último en la tabla de posiciones con 13 puntos, producto de dos triunfos, siete empates y nueve derrotas, y la ausencia de una identidad de juego definida dan muestra del escenario desolador que atraviesa la institución de Sarandí.

La salida del entrenador Sergio Rondina, con presente en Santiago del Estero fue una de las consecuencias que tuvo este proceso que no pareciera encontrar rumbo pese a quienes sean los conductores del plantel, en donde lo anímico y mental muchas veces es más condicionante que el juego mismo.

En cuanto a la tabla de los promedios, Arsenal está en el puesto 22, solo por encima de Godoy Cruz, Central Córdoba, Aldosivi y Patronato.

Las últimas dos derrotas de manera consecutiva, provocaron que los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico empiecen a escucharse.

Además, con la derrota en Mar del Plata, se extendió la mala racha de visitante en el torneo: aún no pudo ganar en esa condición en lo que va del campeonato y tan solo sumó dos puntos de 27 posibles.

Este escenario vuelve imperiosa la necesidad de ganar y empezar a sumar para salir del último puesto y legitimar el proceso encabezado por el entrenador Israel Damonte.

Una nueva derrota ante Sarmiento podría implicar la salida del DT y agudizar aún más el presente de un equipo que no encuentra un rumbo deportivo.

A lo largo de este semestre deportivo, en la lista de entrenadores que han dejado su cargo en las 18 fechas del actual torneo local, se encuentran Juan Antonio Pizzi (Racing), Sergio Rondina (Arsenal), Miguel Ángel Russo (Boca), Gustavo Coleoni (Central Córdoba), la dupla Mariano Messera y Leandro Martini (Gimnasia LP), Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Juan Manuel Azconzábal (Unión), Leonardo Madelón (Platense), Fernando Gago (Aldosivi), Omar de Felippe (Atlético Tucumán), Fernando Gamboa (Newell´s Old Boys), Javier Sanguinetti (Banfield) y Paolo Montero (San Lorenzo).

“Ganar para sobrevivir”, pareciera ser el slogan del actual fútbol argentino, donde los triunfos son los medios que legitiman los procesos más allá de los fundamentos y formas. Misma frase que grafica por excelencia la delicada situación del DT de Arsenal de 39 años, quien, desde que llegó, cosechó una victoria, cinco empates y seis derrotas.

Ante tal contexto futbolístico nacional, cobra mayor relevancia el caso de Sarmiento que, pese a los resultados adversos tenidos en una parte del torneo, mantuvo la conducción técnica de Mario Sciacqua y hoy se ubica en la posición 16 con 23 puntos.

Los números del equipo

Abordando lo netamente estadístico, Arsenal registra 7 goles a favor y 23 en contra, con una diferencia de gol negativa de -16: la peor del torneo entre los 26 equipos que componen la Liga Profesional.

Otro dato de contexto a considerar es que, de las 18 fechas disputadas hasta el momento, en 12 ocasiones no convirtió sin poder romper el 0.

En cuanto a lo que hace a la posesión de pelota, de los últimos seis partidos jugados, tan solo en una ocasión impuso el dominio desde la posesión de la pelota y fue ante Aldosivi, en Mar del Plata, por 60% vs 40%. En el resto, contra Lanús (60% vs 40%); Godoy Cruz (61% vs 39%); Vélez (68% vs 32%) y Gimnasia (57% vs 43%) se vio superado, igualando el dominio del balón y quedando en parda con Huracán (50% vs 50%)

Vale destacar que las únicas dos victorias conseguidas por Arsenal fueron en Sarandí, por la mínima diferencia, con goles convertidos por el delantero Bruno Sepúlveda, futbolista con paso por Estudiantes de Río Cuarto y que volverá a enfrentar a Sarmiento tras la final perdida en enero del corriente año.

Respecto al juego del equipo, la duda del local para esta tarde pasa por el lateral derecho, ya que los dos futbolistas que naturalmente suelen jugar en esa posición están afuera por distintos motivos: Gastón Benavidez fue operado de su fractura maxilar y Julián Navas llegó a la quinta amarillas.

Todo indica que Ignacio Gariglio ocupará ese lugar, aunque también tiene una mínima chance de aparecer el juvenil Joaquín Martínez, quien todavía no pudo debutar en Primera.

Lo que sí está confirmado es la vuelta de Emiliano Méndez en la mitad de la cancha tras cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Lo hará en reemplazo de Dardo Miloc.

En tal sentido, el 11 que enfrentaría al Verde, a través del clásico sistema táctico de 4-4-2, estaría conformado por: Alejandro Medina; Ignacio Gariglio, Gonzalo Goñi, Gastón Suso, Emiliano Papa; Brian Farioli, Emiliano Méndez, Juan Andrada, Facundo Kruspzky; Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda.

Complicado presente para el DT Damonte

Israel Damonte asumió el 18 de agosto como nuevo entrenador de Arsenal en reemplazo de Sergio Rondina y debutó en la derrota ante Racing Club, como local, por la séptima fecha del torneo Socios.com. Pese al presente crítico, el actual entrenador consiguió una de las dos victorias conseguidas, la otra fue con Rondina, histórico DT que no tuvo la salida deseada de la institución.

Damonte está acompañado por Francisco Bersce como ayudante de campo, David Filomeno y Gastón Fauceglia (preparadores físicos), Nicolás Alvite (analista de videos) y Lisandro Mendoza (entrenador de arqueros).

El exDT de Huracán, quien firmó contrato hasta diciembre de 2022, está desarrollando su segunda experiencia como DT en el fútbol argentino.

En la conferencia luego de la derrota ante el Aldosivi de Martín Palermo, Damonte despejó las dudas sobre su continuidad: "Soy responsable y me hago cargo de esta derrota. Tengo impotencia. Nunca renuncié y en el fútbol siempre logré los objetivos que me propuse. Sería de cobarde salir corriendo ahora, obviamente siempre estoy a disposición y nunca voy a estar donde no quieren que esté, pero nunca renuncio".

La última vez en Sarandí

El martes 23 de febrero de 2016 fue la última ocasión en la que se enfrentaron Arsenal y Sarmiento en Sarandí: tal como ocurrirá esta tarde cuando abran la jornada de sábado.

Fue triunfo del local por 2-0 gracias a un doblete del delantero Juan Sánchez, quien ingresó en el complemento desde el banco de suplentes para sentenciar el partido.

Arsenal, dirigido por Sergio Rondina, formó con: Fernando Pellegrino; Luciano Vella, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Federico Lértora, Ramiro Carrera, Matías Zaldivar y Gonzalo Papa; Joaquín Boghossian y Gonzalo Bazán.

Por su parte, el Verde, conducido por el DT Sergio Lippi, salió a la cancha con: Emanuel Trípodi; Maximiliano Caire, Franco Peppino, Matías Lequi y Guillermo Cosaro; Walter Busse, Hamilton Pereira, Dardo Miloc y Favio Álvarez; Diego Cháves y Carlos Bueno.

Sin embargo, vale recordar que la última vez que se vieron las caras ambos equipos fue el 28 de abril de 2019 en el marco de la Primera Nacional, en la final disputada en el estadio de Banfield, cuando Arsenal se impuso por la mínima diferencia para sellar el regreso a Primera división.

El gol fue realizado a través de la pena máxima por Leandro Garate en la primera mitad, tras una infracción cometida por el defensor Landa.

Respecto a aquella final, los futbolistas que continúan formando parte del plantel que se coronó en ese entonces, en Arsenal, son Emiliano Papa, Emiliano Méndez y Alejo Antillef. También se hayan Nicolás Castro y Nicolás Miracco, quienes la jugaron para el Verde, previo al presente en el conjunto del Conurbano bonaerense.

Por el lado de Sarmiento, quienes dirán presente hoy y estuvieron en el plantel de aquella final, se encuentran: Manuel Vicentini, Facundo Castet y Sergio Quiroga. Asimismo, vale resaltar la figura del volante Fermín Antonini que permanece en el plantel y acompañó al equipo en la contienda.

Jugadores con pasos por ambos equipos

Algunos futbolistas que tuvieron paso por las instituciones de Sarandí y Junín fueron el arquero Fernando Pellegrino, los mediocampistas Martín Andrizzi, Gonzalo Bazán, Gabriel Sanabria y Ramiro López; y el delantero Joaquín Boghossian.

En el actual plantel de Arsenal hay cuatro jugadores que estuvieron en el Verde y recalaron en el equipo del Conurbano: el defensor Lucas Suárez, los volantes Dardo Miloc y Nicolás Castro, y el delantero Nicolás Miracco. Estos dos últimos formaron parte de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional que el Verde pierde contra el “Arse”.

De igual forma, pero en el plantel conducido por el DT Mario Sciacqua, el futbolista Gabriel Alanís tuvo paso por el conjunto de Sarandí en el 2018.