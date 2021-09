Equipos de la Región preparan el debut en el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana

Clubes de la Región ultiman detalles para el inicio del campeonato de la Federación de Fútbol Bonaerense y Pampeana, que comenzará el próximo miércoles y reparte cupos para el Torneo Regional Federal Amateur, cuyo inicio está previsto para antes de fin de año.

La semana entrante, comenzarán los cruces tanto en la Zona Pampeana Sur como en la Zona Pampeana Norte.

Los cruces Sub Zona Pampeana Norte serán los siguientes:

-Club S. y D. Jose C. Paz (Liga Escobarense) vs. Club Atlético Sportsman (Liga de Salto).

-Club Defensores de Salto (Liga de Salto) vs. Provincial Club Fútbol (Liga Pergaminense).

-Club Atlético River Plate (Liga Pergaminense) vs. Club General Rojo Unión Deportiva (Liga Nicoleña).

-Club Atlético Paraná (Liga Nicoleña) P vs. Racing Club (Liga de Colón).

-Club Deportivo Colonial Ferré (Liga de General Arenales) vs. Club Atlético El Linqueño (Liga de Lincoln).

-Ancalú Sporting Club (Liga Vedia) P vs. Club S. y D. 12 de Octubre (Liga de General Arenales).

-Football Club Matienzo (Liga Vedia) vs. Club Atlético Villa Belgrano (Liga de Junín).

-Club Rivadavia de Lincoln (Liga de Junín) I vs. Academia Javier Mascherano (Liga de Lincoln).