Una nueva suspensión complica el avance del Torneo Apertura de la Liga del Oeste

Los obstáculos continúan impidiendo la normalización de la actividad de la Liga Deportiva del Oeste. Así como en los últimos cuatro meses fueron las restricciones sanitarias por Covid-19 las que postergaron la reanudación del Torneo Apertura 2021 "Carlos Giaccobini-Copa Sociedad Comercio e Industria", en la última semana fueron las persistentes lluvias las que obligaron a suspender los partidos programados.

Anoche, debían disputarse tres encuentros correspondientes al campeonato de Primera División: Ambos Mundos contra Jorge Newbery, Mariano Moreno frente a Sarmiento y Villa Belgrano ante Rivadavia de Lincoln. Además, había otros dos partidos de divisiones formativas: Moreno contra Sarmiento en Octava División y Villa Belgrano ante Rivadavia de Lincoln en Quinta.

Sin embargo, la Liga decidió una nueva postergación, habida cuenta de que los campos de juego sintieron el impacto de las condiciones meteorológicas adversas. Así, Ambos Mundos-Jorge Newbery irá el lunes a las 21; Moreno-Sarmiento el martes a las 21; y Villa-Rivadavia de Lincoln el sábado 18.

En el caso de estos últimos dos clubes, no podrán cumplir entresemana con el compromiso local, ya que ambos debutarán el miércoles por el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana. En el caso de Villa Belgrano, será local ante Matienzo Football Club de la localidad de Alberdi (distrito de Leandro N. Alem), mientras que Rivadavia visitará a Academia Mascherano (de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln).

Calendario completo

Con la expectativa de que las lluvias den una tregua, para hoy hay varios partidos de divisiones inferiores programados. Además, en caso de que el tiempo lo permita, se levantará el telón del Torneo Apertura 2021 "Karina Di Pierro" de fútbol femenino.

Inferiores:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

13.00 Independiente Independiente vs Defensa Sexta

14.30 Independiente Independiente vs Defensa Octava

16.30 Independiente Independiente vs Defensa Cuarta

13.00 Ambos Mundos Ambos Mundos vs J. Newbery Sexta

14.30 Ambos Mundos Ambos Mundos vs J. Newbery Octava

16.30 Ambos Mundos Ambos Mundos vs J. Newbery Cuarta

13.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Sexta

14.30 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Octava

16.30 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Cuarta

13.00 Origone FC Origone FC vs BAP Sexta

14.30 Origone FC Origone FC vs BAP Octava

16.30 Origone FC Origone FC vs BAP Cuarta

Fútbol femenino

Fecha 1

Horario Cancha Partido Categoría

12.30 BAP Unnoba vs Sarmiento Primera

14.30 BAP J. Newbery vs Defensa Primera

16.30 BAP River vs BAP Primera

13.00 Rivadavia (L) Rivadavia (ÑL) vs Moreno Primera

15.00 Rivadavia (L) Villa vs Independiente Primera

Acto inaugural

16.15 BAP

Primera División:

Lunes:

Horario Cancha Partido Categoría

21.00 A.Mundos A. Mundos vs J. Newbery Primera

Martes:

Horario Cancha Partido Categoría

21.00 Moreno Moreno vs Sarmiento Primera

Sábado:

Horario Cancha Partido Categoría

21.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Primera