El seleccionado nacional enfrenta hoy a Bolivia, con la vuelta de los hinchas

El seleccionado argentino de fútbol recibirá esta noche a las 20.30 al de Bolivia en el partido de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 que marcará el regreso del público a los estadios luego de un año y medio y también el festejo por la conquista de la Copa América.

El encuentro correspondiente a la décima fecha se disputará en el Estadio Monumental, que abrirá sus puertas para los 17 mil afortunados hinchas que consiguieron su entrada para alentar a Lionel Messi y a los campeones de América.



El partido será televisado por la TV Pública y TyC Sports y el arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega, quien será asistido desde el VAR por su compatriota Víctor Carrillo y en el AVAR por el paraguayo Milcíades Saldívar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará ante el público argentino luego de la histórica conquista de la Copa América en Brasil que cortó una larga racha de 28 años sin títulos para el seleccionado mayor.

El partido que cerrará la participación del equipo en la triple fecha del camino hacia Qatar 2022, luego de la victoria en Caracas ante Venezuela y el escándalo que originó la suspensión del clásico ante Brasil, en San Pablo, tendrá varios condimentos especiales.



El público argentino volverá a un estadio de fútbol luego de un año y cinco meses debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus en una prueba piloto del Gobierno nacional que autorizó el ingreso del 30% de aforo del estadio de River Plate.

La última vez que el seleccionado jugó con mayoría de hinchas argentinos fue el 8 de junio de 2019 en San Juan, en el marco de un amistoso contra Nicaragua (5-1) en la despedida antes de la Copa América de ese mismo año en Brasil.

El choque con el débil conjunto boliviano también tendrá importancia en el plano deportivo, ya que Argentina intentará mantenerse en la segunda posición del certamen clasificatorio.



A la espera de lo que resuelva FIFA en torno al partido contra Brasil, el líder con 21 puntos, el equipo de Scaloni lo escolta con 15 unidades y tiene como perseguidores a Ecuador y Uruguay, con 13 y 12, respectivamente.

Con respecto al partido que jugó los primeros cinco minutos del fallido encuentro contra Brasil, el entrenador santafesino tendrá que realizar tres variantes obligadas.



El arquero Emiliano Martínez, el defensor Cristian Romero y el mediocampista Giovani Lo Celso fueron desafectados, al igual que Emiliano Buendía.

El arco quedará a cargo de Juan Musso, el cuarto arquero por detrás de Martínez, Armani y Agustín Marchesín, el otro ausente de la triple fecha por lesión.

En la defensa, se impone el ingreso de Germán Pezzella por el "Cuti" Romero, pero las dudas pasan por el puesto que dejó libre Lo Celso en el mediocampo.



Las opciones que maneja el cuerpo técnico son las de Nicolás González y Alejandro Gómez.



Bolivia, por su parte, buscará ser el invitado que arruina la fiesta, pero el presente y la historia del equipo le juegan en contra.

El venezolano César Farías, entrenador de la "verde", llega muy cuestionado luego del empate ante Colombia (1-1) en La Paz y la derrota frente a Uruguay (4-2) en Montevideo que dejaron al equipo en la penúltima posición con 6 puntos sobre 24.

El ciclo del venezolano comenzó en septiembre de 2019 y de los 17 partidos que dirigió solo ganó dos: un amistoso contra Haití (3-1) y la única victoria en las presentes Eliminatorias que fue en junio de este año ante Venezuela (3-1) en la altura de La Paz.



Bolivia, además, lleva 59 partidos de Eliminatorias sin ganar como visitante y los mejores resultados que consiguió en territorio argentino fueron los empates consecutivos por 1-1 en 2011. El primero fue en julio en La Plata por la primera fecha de la Copa América y en noviembre se repitió el resultado en el “Monumental” por las Eliminatorias.

El autor de ese gol fue el delantero Marcelo Moreno Martins, quien ya le marcó cinco veces a la "albiceleste" y a los 34 años sigue vigente siendo el artillero de la clasificatoria con ocho gritos.

Brasil espera a Perú

El seleccionado de Brasil, líder con el ciento por ciento de eficacia, será local ante Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, en un partido de la décima de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se jugará en el estadio Itaipava Arena, de Recife, este jueves desde las 21.30, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de TyC 2.



Brasil, que le ganó cinco veces seguidas a Perú entre 2019 y 2021, y que además jamás perdió en una eliminatoria mundialista al cabo de 12 enfrentamientos, con ocho triunfos y cuatro empates, es el amplio favorito.

El líder de las Eliminatorias de la Conmebol es Brasil con 21 puntos; luego se ubica Argentina con 15; Ecuador con 13; y Uruguay con 12, en el grupo de los cuatro que irán directo al Mundial, y más atrás en zona de repechaje asoma Colombia con 10, mientras que Perú con 8 está afuera por ahora.



Brasil intentará quitar de su mente al frustrado cotejo del domingo pasado ante Argentina frente a San Pablo y continuar con su cómodo trayecto hacia el Mundial, un camino que transita sin inconvenientes, con siete triunfos en igual cantidad de compromisos.

Una atípica fecha para el equipo local que dirige Tite, ya que el plantel citado está debilitado a causa de los 12 jugadores que no pudo convocar por la negativa de los clubes europeos.

Nueve de ellos juegan en Inglaterra, los arqueros Alisson y Ederson, el zaguero Thiago Silva , los mediocampistas defensivos Fabinho y Fred y los delanteros Richarlison , Gabriel Jesús , Roberto Firmino y Raphinha.

Perú "revivió" en la fecha pasada al vencer, sin sobrarle nada, a Venezuela, por 1 a 0 en Lima, sumando ahora ocho unidades en igual cantidad de partidos.

Uruguay ante Ecuador

El seleccionado de Uruguay, entusiasmado por sus dos recientes buenas actuaciones, recibirá hoy al de Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, a partir de las 19.30 en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El líder de las Eliminatorias de la Conmebol es Brasil con 21 puntos, luego se ubica Argentina con 15, Ecuador 13 y Uruguay 12, en el grupo de los cuatro que irán directo al Mundial, y más atrás en zona de repechaje asoma Colombia con 10.

El equipo "Charrúa" que dirige Oscar Tabárez protagonizó dos buenas actuaciones en las fechas anteriores, con un empate en Lima ante Perú (1-1) y una goleada en Montevideo sobre Bolivia (4-2).



Ecuador, por su parte, jugó sus dos últimos partidos en Quito, con triunfo sobre Paraguay (2-0) y empate con Chile (0-0), y el entrenador Alfaro es consciente que si saca un buen resultado en Montevideo tendrá el camino muy despejado hacia la Copa del Mundo.

En Uruguay, el "Maestro" Tabárez podrá contar con el ex Boca Rodrigo Bentancur, quien sufrió un golpe ante Bolivia y salió de manera anticipada del partido, pero pudo entrenar con normalidad, de manera que el único cambio será el regreso de Matías Viña.

Viña ingresará en el lateral izquierdo en lugar de Joaquín Piquerez.



Ecuador por su parte, que nunca ganó en Montevideo por Eliminatorias al cabo de 10 partidos (perdió siete y empató tres), tendrá al menos tres cambios.

En el arco, Pedro Ortíz reemplazará a Hernán Galíndez, lesionado, en la defensa ingresará Byron Castillo por el ex Talleres Pedro Hincapié, con una molestia física, y en ofensiva Gonzalo Plata sustituirá a Junior Somoza, expulsado ante los chilenos.

Paraguay quiere sumar frente Venezuela

El seleccionado de Paraguay, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, buscará ganar por primera vez en Asunción cuando reciba mañana a Venezuela por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

El partido se jugará este jueves desde las 19.30 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y será arbitrado por el chileno Roberto Tobar.



El líder de las Eliminatorias de la Conmebol es Brasil con 21 puntos, luego se ubica Argentina con 15, Ecuador con 13 y Uruguay con 12, en el grupo de los cuatro que irán directo al Mundial y más atrás en zona de repechaje asoma Colombia con 10, mientras que Paraguay con 8 está afuera por ahora y más aún Venezuela, último con 4.



El argentino Berizzo deberá asumir el partido con bajas importantes como la de su gran figura y capitán, el zaguero Gustavo Gómez, y tampoco contará con Jorge Morel, el mediocampista de Lanús, Antonio Sarabia y Robert Piris Da Motta.

Esas bajas motivaron la citación a último momento del veterano Oscar "Tacuara" Cardozo, de 38 años.

Por su parte, Venezuela no contará con el defensor Mikel Villanueva lesionado, ni con su figura el volante Tomás Rincón, expulsado ante Perú.

Colombia será el anfitrión de Chile

Colombia recibe a Chile en busca de una victoria que lo mantenga cerca de la zona clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022.

El encuentro, correspondiente a la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugará desde las 20 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano, ubicado en la ciudad de Barranquilla.



El árbitro será el uruguayo Andrés Cunha y no será televisado.

Los "Cafeteros" se ubican en la quinta posición -en zona de repechaje- con 10 unidades y en la fecha pasada igualaron 1-1 con Paraguay en condición de visitante en el estadio Defensores del Chaco.



El entrenador Reinaldo Rueda está obligado a realizar una modificación: debido a la suspensión del defensor Dávinson Sánchez su lugar será ocupado por Carlos Cuesta en la zaga central.

El resto del equipo será el mismo que empató ante el seleccionado guaraní.

Chile, por su parte, se ubica octavo con siete unidades, a 14 del líder Brasil (21) y en la última jornada igualó sin goles ante Ecuador en condición de visitante.



El DT Martín Lasarte tendrá que realizar una modificación de manera obligada: el delantero Eduardo Vargas no podrá ser tenido en cuenta por acumulación de tarjetas amarillas y su lugar será ocupado por Iván Morales.

El medio campista Charles Aránguiz, con molestias físicas, es duda para el técnico uruguayo, aunque desde el cuerpo médico de "La Roja" confían en que llegue al duelo ante los "cafeteros".



En caso que no sea de la partida, su lugar será cubierto por Diego Valdés.

Otra de las dudas del DT Lasarte era la presencia de Arturo Vidal, quien tenía una molestia muscular, pero en la práctica matutina se entrenó a la par del resto de sus compañeros y será titular mañana.