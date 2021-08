Nicolás Bazzana: "En los últimos partidos se vio que estamos mucho más sólidos"

Sarmiento disfruta de una semana de trabajo en un clima de confianza y tranquilidad, luego de la victoria del viernes pasado, en el Estadio Eva Perón frente a Rosario Central, que confirmó a nivel resultados lo que el conjunto juninense ya venía insinuando desde el juego, en los últimos encuentros.

El triunfo por la quinta fecha del Torneo de la Liga Profesional reafirmó en el plano de los números la mejora en el rendimiento que el equipo dirigido por Mario Sciacqua mostró luego del inicio esquivo del segundo semestre, con derrotas frente a Estudiantes de La Plata y Patronato, a las que se sumó la eliminación de la Copa Argentina, en octavos de final, ante Temperley, en San Nicolás.

Ya desde la trabajada victoria frente a Platense, por la tercera jornada del campeonato principal, el Verde comenzó a exhibir signos de recuperación, principalmente en la faceta defensiva, que se mantuvieron a pesar de la ajustada derrota con Racing, por la cuarta fecha, y se reafirmaron el viernes pasado, contra el Canalla rosarino.

Ahora, por primera vez desde el inicio de la segunda mitad del calendario competitivo, Sarmiento tendrá una extensa semana de trabajo, ya que recién volverá a presentarse oficialmente el lunes 16, de visitante, contra Defesa y Justicia.

En diálogo con Democracia, el defensor central del equipo de Junín, Nicolás Bazzana, aseguró que, desde las últimas fechas, el Verde viene mostrándose "más sólido" y confió en que se reafirmará la tendencia hacia los resultados favorables, en las fechas que se avecinan.

"Nos toca una semana larga de entrenamiento, con un doble turno en el medio, lo cual es importante para recuperar energías luego de la seguidilla que nos tocó en el inicio. Después de una victoria como la del viernes pasado, la semana se hace más llevadera, cambian los ánimos, se trabaja más tranquilos y el ambiente es más ameno", reconoció el marcador central, quien subrayó que el "parate" de partidos entresemana llegó en el momento adecuado, ya con Sarmiento recuperado de la racha negativa.

"En los momentos adversos quizás viene bien que haya partidos enseguida, para tener revancha y sacarse de encima cuánto antes los malos momentos. Pero creo que hemos hecho un cambio ya desde el partido contra Platense, se ve que estamos mucho más sólidos y, partiendo de esa base, trabajamos para llegar al arco contrario y crear situaciones. Siento que vamos por buen camino", afirmó.

Con pasado en Estudiantes de La Plata, Bazzana no fue titular en la dura derrota por 3 a 0 contra su exequipo, por la primera fecha del torneo, pero admitió que a Sarmiento le costó recuperarse anímicamente de aquel traspié.

"Fue una ráfaga de siete u ocho minutos, en los que ellos encontraron los goles, y se nos hizo difícil asimilar el golpe. Después vino el partido de Copa Argentina, que fue una picardía, porque sin que nos patearan al arco y nosotros sin poder convertir las chances que tuvimos, terminamos perdiendo por una pelota parada ", recordó.

No obstante, su evaluación de las caídas ante Patronato y Racing es distinta a la de los tropiezos iniciales, ya que, desde su perspectiva, la mejora del Verde comenzó desde la visita al Estadio Presbítero Grella de Paraná.

"Con Patronato hicimos un buen primer tiempo, y ellos encontraron el gol en una contra. Después, el segundo tiempo fue todo nuestro, pero no pudimos encontrar el gol. Con Racing hicimos un gran partido y sufrimos un remate de media distancia que clavaron al ángulo. Más allá de eso, es para destacar el hecho de que hace tres o cuatro partidos que casi no nos patean al arco", insistió Bazzana.

Fixture complicado

Pese a los inconvenientes para convertir goles en lo que va del campeonato, el zaguero central puso la lupa en la paridad actual en el fútbol argentino, en donde hasta los equipos considerados favoritos en los papeles tienen dificultades para imponerse en el marcador.

"El torneo de Primera División está muy parejo. La mayoría de las veces, con detalles y algo de fortuna, se solucionan los partidos. Hay partidos que son cero a cero clavados y aparece un tiro al arco de media distancia que rompe todos los esquemas. Nos ha ocurrido a nosotros, como contra Racing, que por más que estemos bien parados en la cancha, muchas veces contra esas acciones individuales no hay mucho que se pueda hacer", explicó.

Defensa y Justicia es el próximo oponente en el calendario y luego llegarán tres partidos de máxima exigencia: contra Atlético Tucumán de local en la séptima jornada -equipo que venció a Sarmiento en el Eva Perón el semestre pasado-; de visitante ante el vigente campeón, Colón de Santa Fe, en la octava; y luego, local ante River, en la novena.

"Sabemos que se vienen partidos complicados, pero nuestros cañones están apuntados a Defensa y Justicia. Nos preparamos para sacar un buen resultado el lunes, sumar puntos y seguir ganando confianza como equipo", concluyó.