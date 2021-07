River recibe a Argentinos y Vélez y Defensa son locales

River Plate, con Marcelo Gallardo como entrenador y con el calificativo de favorito para obtener el máximo trofeo continental, jugará hoy como local ante Argentinos Juniors, con Gabriel Milito como DT, en cotejo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio "Monumental" del barrio porteño de Núñez a partir de las 21.30, televisado por la señal ESPN y el arbitraje del brasileño Bruno Arleu de Araujo.

El desquite irá en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal el miércoles 21 próximo y el vencedor de la llave jugará en cuartos de final ante Boca o Atlético Mineiro de Brasil.

El camino a este River 2021 no le fue fácil, el plantel ya no tiene el brillo de las ediciones anteriores y clasificó en el segundo puesto del grupo "D", detrás de Fluminense de Brasil, que lo venció en Núñez y sufriendo con la concreta chance que Junior de Colombia pudiera eliminarlo.

Ahora River afronta esta etapa, en la que no hay mañana y un mal partido deja a un equipo en el camino, sin el máximo goleador en la "Era Gallardo", el colombiano Rafael Santos Borré, quien ahora jugará en el Eintracht Frankfurt alemán. El colombiano con 55 goles fue el que más tantos hizo con el "Muñeco" como DT y el segundo recién tiene 26 y es Lucas Pratto.

En lugar de Borré River contrató a Braian Romero, de 30 años, quien llega desde Defensa y Justicia en donde marcó 18 goles en 31 cotejos, habiendo jugado en Acassuso, Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors, Independiente y Athlético Paranaense de Brasil.

No obstante, quizás el jugador que más extraña el River de Gallardo es el mediocampista ofensivo Ignacio Fernández, quien ahora juega en el Atlético Mineiro de Brasil y que puede ser adversario de River si el "Millonario" elimina a Argentinos y Mineiro supera a Boca.

River, que hizo una pretemporada en Orlando (Estados Unidos) y luego cumplió con el protocolo de la Covid-19 confinándose en un hotel en la zona de Cardales, contará con el arquero Franco Armani, el defensor Gonzalo Montiel y el delantero Julián Álvarez, flamantes campeones de la Copa América con el seleccionado argentino.

En cuanto al posible equipo, Gallardo evaluará en estas horas cómo se encuentran los jugadores del seleccionado argentino para determinar si los incluye en la nómina de los convocados para el partido aunque asoma como muy probable que solo Armani sea titular.

Argentinos, campeón de la Libertadores 1985, realizó gran campaña en el grupo "F" al ganarlo con 12 puntos (cuatro triunfos y dos reveses), dejando segundo a Universidad Católica de Chile.

El equipo de Milito, con la tranquilidad de no hacer un viaje al exterior, sabe que se cruzará con uno de los rivales más complicados que le podía tocar en gracia, aunque con la posibilidad de definir sus chances en el pequeño reducto de La Paternal.

Argentinos sumó como refuerzo a Nicolás Reniero, proveniente de Racing, a préstamo, y cuenta con dos hombres valiosos en la ofensiva como el paraguayo Gabriel Avalos (jugó la Copa América en el equipo guaraní) y con Gabriel Hauche, además de un buen arquero como Lucas Chaves, Miguel Torren en defensa y en la zona media a Eliás Gómez y Franco Moyano.

Vélez, con bajas y sin refuerzos, disputa los octavos de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador.

Vélez recibe a Barcelona (E)

Vélez Sarsfield, con bajas importantes y sin refuerzos, recibe hoy a Barcelona de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, desde las 19.15 en el estadio "José Amalfitani" de Liniers, con el brasileño Raphael Claus como árbitro y televisado por ESPN 2.

El "fortín" intentará conseguir un buen resultado para viajar la semana próxima a Guayaquil para afrontar el partido de vuelta y clasificarse a los cuartos de final.

En caso de avanzar, el equipo de Liniers, ganador de las edición de 1994, se cruzará con Fluminense, de Brasil, o Cerro Porteño, de Paraguay.

Vélez comienza el segundo semestre del año con un equipo disminuido por las bajas y que no tendrá a disposición al único refuerzo que sumó en el receso: el arquero boliviano Carlos Lampe.

El técnico Mauricio Pellegrino ya no tiene a los laterales Hernán De La Fuente y Francisco Ortega, al zaguero central peruano Luis Abram, al mediocampista Pablo Galdames y al habilidoso Thiago Almada.

A pesar de las bajas, Pellegrino confía en el plantel y renovó su contrato con el club por un año más.

Barcelona, dirigido por el cordobés Fabián Bustos, fue uno de los cinco mejores equipos de la fase de grupos y obtuvo el primer puesto de la zona que compartió con Boca, con 13 puntos.

El "canario" no podrá contar con el argentino Michael Hoyos, exSarmiento y Estudiantes de La Plata, por lesión pero entre los titulares estará el rosarino Damián "Kitu" Díaz, quien participó de la última Copa América con el seleccionado ecuatoriano dirigido por Gustavo Alfaro.

Defensa y Justicia ante Flamengo (B)

Defensa y Justicia recibe hoy a Flamengo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en busca de un nuevo "batacazo" en el ámbito internacional.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio "Norberto Tomaghell"o de Florencio Varela, con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y televisación de Fox Sports 2.

La revancha será el miércoles próximo a las 21.30 en el estadio Maracaná y el ganador enfrentará a Olimpia, de Paraguay, o Internacional, de Brasil.

Luego de las recientes conquistas de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, el "Halcón" clasificó por primera vez a los octavos de final de la Copa Libertadores -en su segunda participación- tras terminar en el segundo puesto del grupo "A" con 9 puntos.

Su rival es el poderoso Flamengo, bicampeón de América (1981 y 2019) y ganador del último campeonato brasileño.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece afrontará este nuevo desafío internacional sin el goleador Braian Romero, quien luego de marcar 17 tantos en la misma cantidad de partidos internacionales fue transferido a River Plate.

En el receso se fueron jugadores importantes como Enzo Fernández y Francisco Pizzini (volvieron a River e Independiente), Emanuel Brítez (a Unión) y Néstor Breitenbruch (a Godoy Cruz).

El experimentado delantero Lucas Barrios, de último paso por Gimnasia de La Plata, y el defensor Alexis Soto, de Racing Club, encabezaron la lista de ocho refuerzos que se sumaron y Flamengo, en tanto, tiene el estreno del técnico Renato Gaucho, en reemplazo de Rogerio Ceni.

El equipo carioca no podrá contar con Bruno Henrique y Diegopor lesiones; con el volante Willian Arao (suspendido) y el defensor Rodrigo Caio está en duda por una molestia, mientras que retorna el delantero Gabigol, quien había sido multado por la dirigencia y no jugó contra Chapecoense por el "Brasileirao".