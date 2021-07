Expectativa y cautela en los clubes de la Liga tras la resolución de Aprevide

La posibilidad del regreso del fútbol de la Liga Deportiva del Oeste en Junín comienza a ganar certidumbre, luego del pronunciamiento de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que en la semana comunicó que, en línea con la última Resolución de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, quedaron habilitados los partidos de las ligas que integran el Consejo Federal de AFA en municipios que transitan la Fase 3 del esquema sanitario del gobierno bonaerense, referido a la crisis sanitaria del Covid-19.

La notificación del organismo provincial sembró optimismo en los clubes juninenses, que desde hace más de un mes suspendieron los entrenamientos, cuando la llegada de la "segunda ola" de contagios ubicó al distrito en el fondo de la clasificación establecida por el gobierno de Axel Kicillof.

Cautelosos, pero, a la vez, expectantes, los dirigentes de las instituciones que participan de la Liga del Oeste mantendrán mañana una reunión clave, para comenzar a planificar el futuro a corto plazo del fútbol local.

En lo que va del año, sólo pudieron disputarse el Torneo Nocturno 2021 y tres partidos de la primera fecha del Torneo Apertura, por lo que más de la mitad de los equipos ni siquiera pudieron debutar en el campeonato, antes de la suspensión, a finales de abril.

"Por supuesto, estamos ansiosos por la posibilidad de que al menos podamos regresar a los entrenamientos. Cuando paramos la actividad, acordamos que lo hacíamos a la espera de un nuevo pronunciamiento del Aprevide. Ahora llegó y si Junín pasa a Fase 3, estaríamos en condiciones de trabajar para retomar el campeonato", comentó a Democracia Daniel "Keto" Barco, presidente de Ambos Mundos, en la previa a la reunión de mañana.

"La idea es reunirnos para comenzar a diagramar lo que viene. Si hay protocolos sanitarios para respetar, lo haremos, como lo hicimos siempre, pero al menos ahora tenemos un horizonte claro", agregó.

Desde el club Mariano Moreno, su presidente, Roberto Ayerbe, también se mostró alineado con la idea de retomar el cronograma de entrenamientos de las distintas categorías, en la medida en que la realidad epidemiológica de Junín concuerde con lo establecido por las normativas vigentes.



"Como todos, nosotros queremos empezar a entrenar en todas las categorías, pero está claro que por mayoría se decidió en su momento no hacerlo. Si el torneo puede reanudarse en Fase 3, de alguna manera obliga al entrenamiento lo antes posible. De todos modos, en reunión de la Liga decidiremos cómo seguir", aseguró Ayerbe, en comunicación con Democracia.

Desde Jorge Newbery, Lautaro Mazzutti compartió con sus pares el optimismo generado por la modificación del criterio del Aprevide, aunque dejó el claro que no hay retorno a la competencia posible sin estabilización del panorama sanitario.

"Está claro que este cambio en la normativa del Aprevide, que brindaría el servicio policial en Fase 3, nos acerca el horizonte del comienzo de la competencia y, con esto, de los entrenamientos, que es lo que todos queremos. No obstante esto, es importante aclarar que hace más de un mes, en reunión de presidentes, decidimos no volver a entrenar hasta que Junín volviera a Fase 3", recordó Mazzutti, a la vez que destacó que los clubes se comunican "todas las semanas" para seguir de cerca la situación.

"La postura de Newbery, y en lo personal la mía, es que para arrancar debemos, en primer lugar, pensar en la situación sanitaria, del sistema médico y de los trabajadores de la salud. Después de eso, si estamos en condiciones, los clubes amateurs de cumplir responsablemente con los protocolos", insistió Mazzutti, sin pasar por el alto el hecho de que otras actividades deportivas en el distrito juninense se encuentran en funcionamiento.

"Es cierto que las demás disciplinas están entrenando, pero no podemos dejar de pensar en la masividad que tiene el fútbol. Seguramente, en la próxima reunión tendremos más claro el escenario, y más allá de nuestra posición, Newbery siempre es respetuoso de la institucionalidad de la Liga Deportiva del Oeste y acataremos lo que la mayoría decida", reafirmó.

Desde Lincoln, representantes del club Rivadavia también dejaron entrever sus deseos de una pronta vuelta a las canchas, aunque, como el resto de las entidades, no se apartan de la cautela hasta tanto se decidan los pasos a seguir en la Liga. "Si se pasa a Fase 3, se estaría en condiciones de reanudar el campeonato. Todos queremos que se juegue, porque es difícil mantener la motivación del cuerpo técnico y los jugadores si no hay competencia, pero hay que ser cuidadosos", admitió el presidente Norberto Gorostiague, otro de los confirmados para la reunión de mañana, en diálogo con Democracia.

En su caso, Rivadavia sí mantuvo algo de actividad recientemente y hasta disputó un encuentro amistoso con la Reserva de Sarmiento. Sin embargo, la comuna de Lincoln también continúa en Fase 2 y el club espera con expectativas tanto lo que suceda en el plano sanitario como en la cumbre de mañana en Junín.

Desde la Liga, presidida por Claudio Yópolo, trazaron el mes de agosto como una instancia realista para pensar en el probable retorno de la actividad. Pero, al igual que en el resto de las actividades afectadas por la pandemia, la concreción de los planes está atada a la realidad de las estadísticas locales de contagios y capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Como en el resto de las esferas de la comunidad, el fútbol tampoco parece dejar mayor margen de programación más allá del día a día.