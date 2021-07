Juan Antonini: "Mi objetivo es recuperarme y después pelear por ganarme un lugar"

El juvenil defensor de Sarmiento, Juan Antonini, continúa su recuperación, luego de la cirugía de rodilla a la que sometió tras una lesión de meñiscos, que sufrió durante la semifinal de Reserva frente a River, y confió en poder pelear por sumar minutos en el primer equipo, una vez que consiga reincorporarse a los entrenamientos.

"Estoy en la etapa final de la recuperación y espero volver lo antes posible", aseguró el marcador central, que lamentó no haber podido formar parte del equipo titular en la final de Reserva frente a Boca, que consagró campeón al Verde conducido por Martín Funes.

"Me quedé con bronca por no poder estar. Después, viví el partido con nervios pero, a la vez, confiado en que mis compañeros lo iban a poder sacar adelante", expresó el joven oriundo de General Villegas, quien además se mostró optimista frente a las posibilidades de Sarmiento en el próximo Torneo de la Liga Profesional.

"Lo veo muy bien, en los amistosos que jugó hasta ahora, el equipo me gustó mucho, presionando y generando situaciones de gol. Creo que vamos a tener un plantel muy competitivo", señaló Antonini, con la ilusión de formar parte del plantel en el campeonato de la máxima división del fútbol argentino.

"Ahora, lo primordial es recuperarme y dejar atrás la lesión. Ese es mi primer objetivo y a partir de allí, poder pelear por ganarme un lugar", remató.