Gabriel Alanís: "Me adapté muy bien a Junín y estoy muy cómodo en Sarmiento"

Sarmiento continúa con la pretemporada de cara al próximo Torneo de la Liga Profesional. Luego de la primera semana de trabajo, el volante izquierdo Gabriel Alanís dialogó con Democracia sobre su actualidad y las metas deportivas del equipo, de cara al segundo semestre.

El mediocampista cordobés fue el primer refuerzo del Verde para la pasada Copa de la Liga Profesional. A casi medio año de su llegada, aseguró haberse adaptado con éxito a la vida en Junín y, respaldado en el alto nivel que mostró en el campeonato anterior, se anima a aspirar a una performance superadora del equipo en el futuro a corto plazo.

"Iniciamos muy bien, con sensaciones lindas y preparándonos para dar mucho más de lo que se vio en el inicio del año. Las metas son las mismas que las del semestre pasado, ir partido a partido, sumando puntos. Eso nos va a ir acomodando en la tabla y, a partir de ahí, se irá viendo para qué estamos", expresó Alanís, que debió transitar la primera semana de trabajo de manera diferenciada, por una lesión que arrastra desde la previa del receso.

"En el partido de la Copa Argentina (que Sarmiento ganó por 1 a 0 sobre Newell's Old Boys, en San Nicolás) me fui reemplazado después del primer tiempo y, tras realizarme estudios, salió que sufrí un desgarro en el aductor. Pero, afortunadamente, ya estoy recuperado y espero poder hacer una buena pretemporada", confió.

Luego de un inicio de campeonato con buenas actuaciones, Alanís pareció sentir la acumulación de minutos en el tramo final, situación que, desde su perspectiva, no escapa de la norma del fútbol argentino. "Creo que fue un semestre bueno, no sólo para mí, sino para todo el equipo. Después como todo equipo de la liga argentina, hemos tenido altos y bajos, y nos ha tocado sobreponernos a eso", destacó.

Adaptado a Junín

Pese a que su estadía en Sarmiento apenas lleva unos pocos meses, cada final de semestre viene acompañado por interrogantes derivados de la apertura del mercado de pases. Sin embargo, Alanís aseguró haber superado con éxito la prueba de adaptación a Junín.

"Me he adaptado bien, me encontré con buena gente, tanto en la ciudad como en el club, lo que ha hecho que, hasta el momento, la vida en Junín haya sido muy cómoda, tanto para mí como para mi familia", afirmó.