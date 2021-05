River Plate, con Enzo Pérez como arquero, le ganó a Independiente Santa Fe de Colombia

En un hecho histórico e inédito por la inclusión de Enzo Pérez como arquero y sin suplentes, River venció anoche a Independiente Santa Fe de Colombia por 2 a 1 en el cotejo que jugaron en el estadio "Monumental" por la quinta fecha del grupo "D" de la Copa Libertadores.

Los goles "millonarios" fueron convertidos por el defensor Fabrizio Angileri, a los 3 minutos y Julián Alvarez, a los 5 minutos, ambos en el primer tiempo, mientras que el conjunto colombiano descontó a través de Kelvin Osorio, a los 27 minutos del complemento.

Con este resultado, River pasó a liderar el grupo con 9 puntos, seguido por Fluminense de Brasil con 8, Junior de Barranquilla con 6 y cierra Independiente, con 2.

Los colombianos, con esta derrota, ya quedaron eliminados del certamen e incluso sin chances de entrar a la Copa Sudamericana.

River había saltado al campo de juego con solo 11 jugadores, pero ninguno de ellos arquero, debido a la gran cantidad de casos de Covid-19 que tiene el plantel conducido por Marcelo Gallardo, y luego que la Conmebol le rechazó un pedido para poder incorporar dos guardavallas.

Lo que todo el mundo del fútbol esperaba sucedió a los 45 segundos, cuando Enzo Pérez tomó la pelota con las manos, en su inédito rol de arquero "millonario".

Antes de los 2´, Álvarez habilitó a Fontana, quien quedó de cara al arquero colombiano, pero el remate dio en la parte externa de la red. River pegó primero y lo hizo en dos ocasiones, en apenas cinco minutos se puso 2 a 0. Primero con un tanto de Angileri, luego que Fontana aprovechó un error de la defensa visitante y el rebote del arquero Castellanos le dejó el balón al lateral, quien definió.

La alegría por el gol temprano se redobló casi en simultáneo, cuando Álvarez sacó una tremenda volea de zurda que dejó sin reacción al arquero visitante.

Luego del 2 a 0, River se cerró en su campo, muy cerca de Enzo Pérez, para evitar los centros que comenzó a enviar Independiente, tratando de generar zozobra en el área local.

Pero el equipo colombiano se mostró impreciso y hasta pareció pesarle la responsabilidad de tener que ir a buscar un partido -que ya tenía en desventaja- ante un equipo que no tenía un arquero genuino.

River administró las energías, pero Carrascal, quien era el que debía sostener más tiempo el balón, nunca encontró sintonía, ni con su juego ni con sus compañeros.

El debutante mediocampista Felipe Peña Biafore tuvo un buen desempeño en su función de recuperar y tocar rápido, pero lo destacado resultó ser la labor de Jonatan Maidana, para proteger cuanto más pudo a Pérez.

Para la segunda mitad el entrenador visitante hizo dos cambios y así adelantar a su equipo, apostando mucho a estirar el campo hacia los costados, con las buenas intervenciones de Porras por la derecha.

River tuvo en Álvarez a su mejor hombre, para poder contener el balón y tratar de juntarse con sus compañeros, y en este período Carrascal estuvo algo más participativo.

Sin embargo, River no pisó casi el área rival en todo el tiempo, buscando sostener el resultado que estaba logrando, y dosificar el esfuerzo.

Independiente buscó mucho por arriba, pero logró el descuento con un desborde por la izquierda y el centro atrás lo enganchó Osorio, que hizo pasar el balón por un enjambre de piernas, que Enzo Pérez no pudo descifrar.

Los minutos finales encontraron a River tratando de sacar todo balón que surcó su área, de cualquier manera, y con Independiente tirando pelotazos, ninguno con destino concreto.

Incluso River pudo haber aumentado el resultado, pero el remate final de Carrascal lo controló Castellanos, y el pitazo final del árbitro Víctor Carrillo soltó la alegría "millonaria", reflejada en el rostro de Enzo Pérez.