Sin nuevos cupos, comienza el torneo de Primera D y los clubes de la Región deberán seguir esperando

A casi dos meses de que el fútbol de la región se viera sacudido por la noticia de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgaría cuatro cupos de afiliación directa para equipos interesados en participar del campeonato de Primera D, no hubo respuesta oficial para las instituciones que presentaron la solicitud ante el organismo presidido por Claudio "Chiqui" Tapia.

Aún más, el torneo ya tiene fecha de inicio confirmada: será el próximo sábado, únicamente con doce equipos, sin nuevas afiliaciones. Tal como adelantó Democracia el 7 de marzo pasado, Villa Belgrano fue uno de los clubes de la Liga Deportiva del Oeste que formalizó su intención de acceder a uno de los boletos para la categoría.

Días después, también Mariano Moreno reveló públicamente que había realizado la presentación del proyecto ante la categoría, comandada por Dante Majoli, miembro del Comité Ejecutivo de AFA y presidente del club Yupanqui.

No obstante, Moreno y Villa fueron apenas 2 de los más de 30 representativos que se postularon y aguardaban una respuesta que nunca llegó, al menos directamente, hasta el inicio de esta semana, con resultado negativo.

En la Región, también se habían sumado los clubes Douglas Haig y Juventud, de la ciudad de Pergamino, y Bragado Club, múltiple campeón de la liga local y, hasta hace unos pocos años, animador de los torneos federales.

"Nosotros seguimos entusiasmados, más allá de que, posiblemente, no haya resolución en el corto plazo", comentó a Democracia Diego Yacullo, presidente de Villa Belgrano.

El nudo que traba el avance de la discusión es el hecho de que no se concretó la asamblea que estaba prevista para definir el futuro de la divisional y el formato del campeonato, aunque la falta de precisiones desde lo organizativo y la complicación de la situación epidemiológica se complotaron para alterar los planes.

"Presentamos todo lo que se nos pidió, pero ya no depende de nosotros. Es una categoría que Villa Belgrano puede afrontar tranquilamente, tanto en costo como en nivel deportivo, y permitiría un gran despegue para el crecimiento del club", agregó el máximo dirigente de la "V".

En Mariano Moreno, el presidente Roberto Ayerbe consideró que la posibilidad de jugar en Primera D significaría una "chance histórica" para cualquier institución del Interior bonaerense, aunque también aclaró que la Comisión Directiva no recibió respuesta a su presentación.

"Son oportunidades históricas que hay que aprovechar cuando se presentan. Es difícil verlo ahora, pero basta con ver lo que ocurrió con Sarmiento, que después de afiliarse directamente comenzó a sacar una diferencia muy marcada con respecto a los demás clubes de Junín y la Región", argumentó ante Democracia.

Desde Bragado Club, Cesáreo "Chachi" Vives, responsable del Departamento de Fútbol del club "tricolor", tampoco se mostró muy optimista ante una posible respuesta favorable en el corto plazo y reconoció que la institución no recibió indicios de posibles definiciones, luego de cumplir con la presentación.

"Oficialmente, no tenemos nada más allá de algunos trascendidos. Tenemos entendido que hay una comisión evaluando qué es lo más conveniente para la categoría y estamos a la espera de una respuesta", explicó el dirigente a este medio.

El interés del conjunto bragadense llegó de la mano del expresidente de la Liga, Oscar Peracca, quien ofició de nexo entre la dirigencia "tricolor" y Dante Majoli para una reunión que se concretó a mediados de marzo. "Sería un sueño y una ilusión muy grande y, en caso que se dé, sería un logro para nuestro fútbol", consideró entonces Vives.

En el mundo del vigente campeón de Bragado, al igual que otros clubes solicitantes, tampoco descartan la posibilidad de que el asunto se postergue para más adelante, después de esta suerte de "torneo de transición" que la Primera D celebrará a partir del fin de semana que, sin nuevas afiliaciones.

En Pergamino, Juventud -uno de los clubes con largo recorrido en el fútbol regional- también veía con buenos ojos la posibilidad de acceder a un cupo de AFA, aunque desde la comisión presidida por Germán Villegas sabían que las posibilidades de concretarlo, al menos por este año, eran bajas.

"No habíamos tenido novedades desde que presentamos toda la documentación requerida y fuimos perdiendo un poco las expectativas. En la Subcomisión de Fútbol del club estaban de acuerdo en la posibilidad de avanzar en la afiliación directa, si estaba la posibilidad", comentó Villegas a Democracia, resignado ante el hecho de que el campeonato iniciará sin su club.

"Sabíamos que era muy difícil, porque hay muchos equipos importantes que también se presentaron. Lo veíamos como un cambio positivo a nivel organizativo, ya que jugar los torneos del Consejo Federal implica largos viajes, muchos partidos y altos costos, pero Juventud es un club acostumbrado a jugar torneos federales y nos mentalizamos en que, por ahora, vamos a seguir así", reconoció el directivo, que, a la vez, no descarta que el tema se reflote en un futuro cercano.

"No lo desestimamos por completo, quizás el año próximo, si se logra superar la pandemia, se puedan abrir los cupos de afiliación y estemos nuevamente en la discusión", confió Villegas. Mientras tanto, como tantos otros clubes de renombre del Interior -y en la medida en que la crisis sanitaria lo permita-, seguirá apostando a ser protagonista en el campeonato regional.

¿Cómo se jugará el campeonato de Primera D?

Pese a que la AFA había dado señales de que abriría cuatro cupos de afiliación directa, el campeonato de Primera D , finalmente, iniciará el próximo sábado con 12 equipos.

El fixture de la primera fecha será el siguiente: Defensores de Cambaceres-Liniers; Yupanqui-Argentino de Rosario; Lugano-Centro Español; Sportivo Barracas-Central Ballester; Puerto Nuevo-Muñiz y Deportivo Paraguayo-Juventud Unida.

La temporada se dividirá en los torneos Apertura y Clausura y los ganadores de cada uno se enfrentarán en una final para definir el primer ascenso a Primera C. Luego, se jugará una liguilla por el segundo ascenso.