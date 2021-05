Juan Antonini: "Me sentía preparado para entrar en el momento que me tocara"

Juan Antonini venía jugando con regularidad en el equipo de Reserva de Sarmiento, que pelea los primeros puestos del campeonato, y hasta se había dado el gusto de jugar sus primeros minutos en la Copa de la Liga Profesional frente a Unión de Santa Fe, por la séptima fecha.

El domingo pasado, por la lesión de Marcelo Herrera, el joven defensor, oriundo de General Villegas, debió saltar a la cancha y cumplió una correcta tarea frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el estadio Eva Perón.

En diálogo con Democracia, el marcador central, de 22 años, aseguró que en todo momento se sintió "preparado" para el momento en el que el DT Mario Sciacqua le diera la oportunidad de jugar. "En lo personal, me sentí muy cómodo, me ayudaron mucho mis compañeros y la confianza que me dio el técnico. A medida que fueron pasando los minutos, me fui afirmando dentro de la cancha", expresó Antonini.

Con respecto al trámite del encuentro, que terminó empatado en cero, el zaguero villeguense reconoció como justo el resultado final del marcador. "El partido fue parejo, el empate estuvo bien, porque tuvimos nuestras situaciones, pero ellos también tuvieron algunas claras. En líneas generales, vi a un Sarmiento con mucha actitud y muchas ganas de ganar", reflexionó.

Y agregó: "Me sentía preparado para entrar en el momento que me tocara, porque los entrenamientos vienen siendo muy exigentes y creía que estaba a la altura. Lo tomé con tranquilidad y traté de aprovechar el momento".

Finalmente, Antonini admitió que su expectativa principal es afianzarse en la Primera del Verde, aunque no dudó en dejar en claro que asumirá "con la máxima responsabilidad" la probable vuelta a Reserva, para disputar las instancias decisivas del certamen.

"Mi motivación, como la de todos, siempre es jugar en el primer equipo de Sarmiento, pero si toca estar en Reserva, voy a dar lo máximo y tomarlo con la máxima responsabilidad, como corresponde, por el gran campeonato que venimos haciendo", afirmó.