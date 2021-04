El Verde debuta mañana en la Liga Senior frente a Huracán de Tres Arroyos

El equipo de Primera División Senior de Sarmiento se estrenará mañana, desde las 12 horas, en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Senior, de visitante frente a Huracán de Tres Arroyos.

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo Sur, que el Verde integra junto a Atlanta, Vélez, Los Andes, Quilmes, Douglas, Deportivo Morón, Chacarita y Deportivo Español.

El campeonato cuenta además con la participación de otros diez equipos, que conforman el Grupo Norte: Boca Juniors, Gimnasia de La Plata, Rosario Central, Huracán de Corrientes, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Juventud de San Luis, Central Córdoba de Santiago, Newell’s Old Boys y Chaco For Ever.

El certamen se llevará a cabo bajo el sistema de todos contra todos, a una ronda en cada uno de los grupos, y los dos primeros de cada zona jugarán las semifinales en San Luis, mientras que los dos últimos se enfrentarán para mantener la categoría y evitar descender a la Segunda División, que se creará la temporada próxima.

El plantel (a partir de Categoría '85), que conduce Ricardo Aníbal Cajiao, partirá rumbo a Tres Arroyos esta tarde.