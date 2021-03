Tras otra semana complicada por el coronavirus, Sarmiento enfrenta esta noche a Unión de Santa Fe

Sarmiento anhelaba una semana más tranquila, luego del brote de casos de COVID-19, en la previa al gran triunfo del domingo pasado frente a Defensa y Justicia, en el estadio Eva Perón. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta: el Verde volvió a padecer las noticias adversas de los últimos días y sumó nuevas bajas y preocupaciones, de cara al partido de esta noche, de visitante, frente a Unión de Santa Fe.

El regreso al recuerdo feliz de la noche de enero pasado, en la que el conjunto juninense logró el ascenso a Primera División en la cancha del "Tatengue", en la gran final frente a Estudiantes de Río Cuarto, quedó opacado por la confirmación de más casos positivos y la internación del DT Mario Sciacqua, que fue hospitalizado en las últimas horas, aunque se encuentra estable y en observación.

El entrenador es uno de los 20 afectados por el brote, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico. Hoy, como la semana pasada ante el "Halcón de Florencio Varela", Sarmiento deberá sacar el orgullo y el amor propio que le permitieron lograr su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional para intentar compensar los contratiempos en la preparación, frente al difícil conjunto santafesino, conducido por el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal.

Aun con las ausencias por razones sanitarias, la dupla técnica de emergencia que formaron Mariano Besada y Gerardo Alfaro para conducir al equipo juninense frente a Defensa y Justicia logró encontrar el funcionamiento adecuado y derrotar por 3 a 1 al representativo comandado por Sebastián Beccaccece.



Para hoy, sin embargo, Sarmiento deberá lidiar con nuevos obstáculos: Alfaro figura en el listado de contagiados y no viajará en Santa Fe, como tampoco lo hará el experimentado volante de contención Federico Vismara, que también se agregó esta semana a la nómina de caídos por el brote.

En su lugar, pese a que aún no fue oficializado, podría ingresar Fabio Vázquez, de características distintas, pero el cuerpo técnico comienza a quedarse sin opciones, a la espera de que se recuperen los primeros jugadores diagnosticados hace ya diez días. El resto de la formación sería similar a la que venció al "Halcón": Facundo Ferrero en el arco -no llegará a tiempo Manuel Vicentini-; Martín García -reemplazante de Yamuil Garnier- y Gabriel Alanís -por los contagiados Lautaro Montoya y Facundo Castet- serían los laterales; Fausto Montero por Gabriel Graciani y Benjamín Borasi actuando como volante por izquierda, con Vázquez y Federico Bravo en la zona central del mediocampo; y arriba, Sergio Quiroga de mediapunta y el goleador Jonatan Torres.

En Unión, en cambio, Azconzábal casi no hará retoques en el once que viene actuando con regularidad. Jugarán Moyano; Vera, Calderón, Galván, Portillo; Peñalillo, Machuca, Cañete, Pittón; Zenón y "Cuqui" Márquez. Para Sarmiento, será otra prueba de fuego para su carácter y capacidad de sobreponerse ante la adversidad. Un desafío que el club juninense conoce muy bien y que, en el pasado reciente, ha sabido sortear con creces.