La clave del equipo del Vasco Azconzábal: el equilibrio en las distintas fases de juego

Santa Fe es el próximo paso que deberá dar Sarmiento cuando visite esta noche a Unión, en una cancha que le trae buenos recuerdos al Verde (por los ascensos a Primera División conseguidos en 2014, tras 32 años, y en enero del corriente año).

En esta ocasión deberá visitar a un invicto equipo Tatengue en el siempre difícil estadio 15 de Abril cuando juega Unión. Más allá de los análisis que se puedan establecer en referencia al conjunto local, este duelo contiene un hecho adicional: el rival de Sarmiento es conducido por un DT juninense y un preparador físico surgido del Verde.

Se trata del entrenador Juan Manuel Azconzábal y el PF Jorge Funes, quienes integran la plantilla del conjunto santafesino y hoy buscarán hacer su negocio en la contienda frente al equipo de nuestra ciudad.

Ambos juninenses están muy relacionados con el fútbol de nuestra ciudad, ya que el Vasco si bien no jugó ni dirigió a Sarmiento aún, supo vestir la casaca de Mariano Moreno, debutó con tan solo 15 años en Primera y luego migró hacia La Plata para iniciar su trayectoria como futbolista profesional.

Por su lado, Funes también ha establecido una gran relación con el fútbol de Junín, ya que fue coordinador de las divisiones juveniles de Moreno y se desempeñó como “profe” de los planteles de la Primera del Verde liderados por Héctor Rivoira, Sergio Lippi, Alberto Pascutti, Mario Finarolli y Mario Rizzi, habiendo militado en la máxima categoría con Sarmiento.

Volviendo a lo que hace al juego de esta noche, una victoria le posibilita alcanzar la línea de 13 puntos al Tatengue para no perderle pisada al líder Vélez Sarsfield (15 unidades) y superar a Independiente (que tiene 12), pese a que ambos equipos aún deben jugar la séptima fecha.

Un empate también es importante en esta búsqueda por no ceder puntos, pero considerando que Unión se está disputando el último cupo de clasificación a la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional con Lanús y Boca, es imprescindible sumar en condición de local y ante equipos que se encuentran más abajo en la tabla de posiciones.

El análisis táctico de Unión

Unión es un equipo que tiene sus principios claros: hay que ser efectivo al momento de generar ocasiones en ataque, defender a una alta intensidad cuando se produce la pérdida del balón.

Secundaria es la intención de ser el protagonista neto del partido. Esto se ve reflejado en los números: en 3 cotejos logró tener un mayor porcentaje de la pelota (ante Atlético Tucumán, Huracán y Newell´s), mientras que en las otras 3 se vio superado (Lanús, Patronato y Gimnasia).

Sin embargo, la particularidad de todo esto son los resultados, ya que ganó en 2 ocasiones y empató en 4, consiguió convertir 8 goles y recibió 6.

A partir del esquema 5-4-1, el DT Azconzábal tiene la premisa de sumar a los dos laterales, en simultáneo, al ataque para hacer “ancho” el frente de juego del equipo y generar la profundidad en la construcción del juego: que suele terminar con centros al área para finalizar las acciones. En tal sentido, no son muchos los jugadores que pisan el área rival, sino que son dos o tres que llegan de manera repentina y en velocidad para sorprender.

Por otro lado, en su fase defensiva, Unión tiene la premisa de replegarse con la totalidad de sus jugadores en campo propio, marcando claramente el sistema de 5-4-1 y esperar o forzar el error rival, dependiendo de la zona en donde se encuentre el balón.

Pero en las transiciones defensivas, es decir, cuando debe pasar de la instancia de atacar a defender, muchas veces queda expuesto a los contra-ataques del rival, teniendo que defender exclusivamente con sus tres defensores centrales, mientras estos esperan el regreso del resto de futbolistas.

Además, es un equipo vulnerable en las pelotas detenidas que provienen de un tiro libre: sus futbolistas suelen perder los duelos aéreos con rivales de porte alto, ya sea por no perseguir a las marcas o centrar la mirada en la trayectoria del balón.

Asimismo, lo que es una debilidad también es una virtud, ya que el mediocampista Martín Cañete cambió dos tiros libres por gol ante Atlético Tucumán y Huracán, por lo que los futbolistas del Verde no deberán cometer infracciones cercanas al área propia.

Por todo lo expuesto, Sarmiento deberá aprovechar las contras para realizar ataques directos al arco de Moyano, en velocidad y con el objetivo de la finalización en la valla rival. En segunda instancia, la otra posible llave del gol será a través de tiros libres que se materialicen en centros para sacar ventaja por la vía aérea, algo que el Verde aún no consiguió en lo que va del torneo.

El análisis del DT Juan Manuel Azconzábal

Como jugador, el Vasco Azconzábal supo conseguir un nivel superlativo en la máxima categoría de nuestro fútbol en equipos como Estudiantes de La Plata, Banfield y Rosario Central, y hasta llegó a cumplir la dicha de jugar en Europa (en España).

Pese a sus destrezas y cualidades como defensor, fue la disciplina y el estudio lo que lo llevaron a constituirse como el actual DT que es. Ambas características se vieron potenciadas por la formación que tuvo en la escuela Pincharrata de La Plata, siendo Estudiantes el equipo en el que debutó como futbolista y entrenador.

No obstante, vale destacar el lugar ocupado por su padre, Raúl, quien también supo ser entrenador y le heredó la pasión por este deporte al Vasco.

En su corta carrera como director técnico, Azconzábal dirigió a Estudiantes, Atlético Tucumán, Guaraní (Paraguay) y Antofagasta (Chile).

Una de las premisas que porta el DT juninense es la importancia de sumar en condición de local. Además, también le atribuye un valor fundamental al estudio del rival. Es por ello que a lo largo de su estadía en Unión ha ido variando el sistema táctico, adaptándolo con base en los rivales de turno, consolidando el 5-4-1 en el presente.

Ha sabido emplear el clásico 4-4-2; 4-3-1-2; 4-3-3; 3-5-2 y 3-4-3. Es posible ver estos armados de juego durante algunos pasajes del partido, ya sea en defensa o ataque como variantes.

El posible “11” para esta noche

El esquema para este cotejo, como se señaló, será de 5-4-1, con un importante equilibrio entre las facetas ofensivas y defensivas del equipo con un solo denominador en común: convertir y controlar los tiempos del cotejo.

Las bajas son algunas que sufrió el plantel del Tatengue: el mediocampista Kevin Zenón recibió un fuerte golpe en una rodilla ante Newell´s y, si bien los estudios descartaron una lesión grave, su presencia no está asegurada, aunque sería titular.

También el caso de Nelson Acevedo, quien por una molestia en el aductor quedó al margen del último partido y su participación está en duda, al igual que el volante Imanol Machuca.

Pese a estos casos, vale destacar que no se han registrado bajas relacionadas con Covid-19 en las últimas horas, por lo que el entrenador tatengue podrá contar con el resto del plantel para enfrentar al Verde.

Por ello, el “11” que enfrentaría hoy a Sarmiento sería con: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Jonathan Galván, Juan Portillo y Nicolás Peñailillo; Kevin Zenón,Gastón González, Martín Cañete y Mauro Pittón; Juan Manuel García.