Defensa y Justicia eliminó a San Lorenzo y prendió las alarmas en el ciclo Davobe

Defensa y Justicia se recuperó anoche de la derrota del domingo pasado en el estadio Eva Perón, frente a Sarmiento, y eliminó de la Copa Argentina a San Lorenzo, en cancha de Banfield, tras vencerlo por 2 a 0.

Fue un nuevo cachetazo para el equipo dirigido por Diego Davobe, que no encuentra el norte y empieza a quedar en el ojo de la tormenta, por la sucesión de malos resultados en lo que va de la temporada.

Marcelo Benítez, a los 24 minutos de la primera parte, y Miguel Merentiel, a los 45 minutos del segundo, anotaron los goles del triunfo para los conducidos por Sebastián Becaccecce, que se metieron en los octavos de final de la competencia.

Hacia el final de la primera etapa el partido se convirtió en un monólogo de Defensa y el "Ciclón" ya no pudo hilvanar ninguna jugada. En el segundo, Dabove apostó a los cambios para darle profundidad al equipo.

La actitud del equipo de Boedo fue entonces más ofensiva, pero no pudo llegar con claridad por virtud de la defensa que conformaron los jugadores del "Halcón". Este deberá medirse con el ganador de Tigre-Independiente, que jugarán el miércoles 14 de abril por 16avos, en estadio y horario por determinar.