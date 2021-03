Tras empatar con Sarmiento, Boca se mide esta noche ante Claypole

Boca Juniors enfrentará esta noche a Claypole, desde las 21.30, en la cancha de Lanús, en el inicio de su camino en la Copa Argentina. El rival del Xeneize será uno de los equipos ascendidos este año a la Primera C, pero, a pesar del claro favoritismo en la previa, el equipo de Miguel Ángel Russo llega al estreno en un momento de bajo rendimiento futbolístico, con el fresco recuerdo del empate con sabor a poco que obtuvo el domingo pasado en La Bombonera, frente a Sarmiento.

A los problemas futbolísticos del equipo se suman las lesiones de jugadores importantes, como Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, que no podrán estar presentes hoy. Tampoco estará Carlos Tévez, el histórico jugador del club de La Ribera, pese a que ayer se reincorporó a los entrenamientos, luego de una semana de licencia, por el fallecimiento de su padre.

Con todos los inconvenientes, y teniendo en cuenta la diferencia de jerarquía que existe en los papeles, todo indica que el entrenador dará minutos a los juveniles Exequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Obando y el delantero Luis Vázquez.

También habría cambios en el arco, ya que Javier García sería el titular, para darle descanso a Esteban Andrada.

El presente de Claypole, por su parte, es alentador, ya que logró recientemente llegar a la Primera C, después de jugar durante 23 años en la última categoría, la Primera D. Hoy, buscará prolongar el sueño y dar el gran golpe ante el Xeneize.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Javier García; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano y Emmanuel Más; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona y Agustín Obando; Luis Vázquez y Franco Soldano. DT: Miguel Russo.

Claypole: Tiago Libares; Ian Pezzani, Cristian Ordóñez, Emanuel Díaz y Leonel Landaburu; Facundo Garzino, Hernán González, Sergio Alfonzo y Juan Cruz Iglesias; Thiago Calone y Lucas Carballo. DT: Roque Drago.

Hora: 21.30

Estadio: Lanús

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TyC Sports.