"Las Guerreras" van por la gloria en Salto

El Estadio de Defensores de Salto Argentino recibirá esta tarde al sueño del equipo de fútbol femenino de Sarmiento de llegar a la Primera División del campeonato de AFA, cuando enfrente, desde las 17.10, al elenco del Club Comunicaciones de la Capital Federal, en un mano a mano por el ascenso, en cancha neutral.

En los papeles, será un partido desempate para determinar cuál de los dos conjuntos se queda con el primer puesto de la Zona “B” de la fase Campeonato, luego de que ambos completaran el fixture con idéntica cantidad de puntos, pero el clima será el de una verdadera final.



De hecho, así lo percibe, en la previa, el director técnico de "Las Guerreras", Sergio Barbagelata, quien confió en que sus dirigidas podrán sostener el rendimiento mostrado a lo largo del año y conseguir el objetivo máximo.

"Estamos en una final y nos venimos preparando bien. Fuimos logrando los objetivos que nos propusimos durante todo el año, primero era entrar en Zona Campeonato, después Copa Argentina que tenemos por delante y ahora el objetivo es el ascenso, que lo tenemos muy cerquita. Es lo que quiere toda la institución", aseguró el entrenador, en diálogo con Democracia.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue un 2 a 0 favorable al Verde, con goles de Sofía D'Ambrossio y Lourdes Castro, pero para Barbagelata ello no reviste mayor importancia. "Todos los partidos son distintos, nunca son iguales y hay que salir a jugar, no tanto como una final, sino como un partido más. Queremos sacarles el peso de encima a las chicas", afirmó.

También, se refirió a su adversario de turno, y consideró que la sede neutral cambiará por completo las condiciones del partido. "Son rivales que conocemos bien, que juega 4-3-3 y no creemos que vayan a modificar el sistema, al igual que nosotros. Comunicaciones se hace muy fuerte en su cancha, que es de piso sintético, pero ahora vamos a jugar en cancha neutral, y esperamos poder abrir rápidamente el marcador", comentó.