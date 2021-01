Boca, River Plate y Argentinos Juniors buscan hoy llegar a la final, definiendo la zona "A" Campeonato

Boca Juniors, con la mente puesta en el desquite de la semifinal de la Libertadores en Brasil ante Santos pero con la ambición de ser finalista de la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional de Fútbol, visitará esta noche a Argentinos Juniors, que aún conserva ciertas chances de clasificar, en un cotejo por la Zona “A” Campeonato.

El partido se jugará en el estadio "Diego Maradona", en el barrio capitalino de La Paternal, desde las 21.10 con televisación por parte de Fox Sports y el arbitraje de Fernando Espinoza.

A esta última fecha, en la que los tres encuentros se jugarán en el mismo horario, Boca, River y Argentinos son los únicos que tienen posibilidades de ser finalistas por la zona A, jugando el "millonario" ante Independiente, como local en el estadio de Banfield.

Boca es puntero con 8 puntos y saldo de + 4 en diferencia de goles, River suma 8 con + 3 y Argentinos está con 7 y 0 de saldo, por lo tanto al "Bicho" sólo le sirve vencer para clasificar y aguardar que el equipo de Marcelo Gallardo no le gane a este desmejorado Independiente.

La situación entre Boca y River es clara porque, si ambos triunfan, se deberá definir al finalista con saldo de goles, en tanto, en caso de empatar los dos, el "xeneize" clasificaría por mejor diferencia.

Esta definición estrecha, muy apasionante dentro de una copa que no dejó precisamente muchas emociones, les llega a los dos más grandes del fútbol argentino en medio de una semifinal de Copa Libertadores.

Boca, sin dudas, quedó mejor parado con el empate sin goles ante los santistas que un River que recibió un duro golpe al caer en la cancha de Independiente 0-3 ante Palmeiras, quedando obligado, dicho por el mismo Marcelo Gallardo, a una "épica" actuación de visitante para dar vuelta la historia.

Pero siempre es bueno ganar y Miguel Angel Russo y sus dirigidos lo saben, tras festejar no hace mucho la Superliga ganada en la última fecha superando al mismísimo River, por lo tanto la posibilidad de jugar otra final (el 17 del actual en San Juan) es siempre seductora.

Boca jugará con una formación suplente con la presencia de algunos "ilustres" como Edwin Cardona, Ramón Abila, Mauro Zárate y Julio Buffarini.

Argentinos ha realizado una gran campaña y se le complicó la clasificación al equipo de Diego Dabove con la caída de local ante este flojo Independiente, ya que, de haber logrado un positivo resultado, hoy vería desde lo más alto a Boca y River.

Las posibles fomaciones serían éstas:

Argentinos Jrs.: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Kevin MacAllister; Franco Ibarra, Vera, Diego Sosa y Matías Romero o Gabriel Florentín; Gabriel Hauche y Juan Pucheta. D.T.: Diego Dabove.

Boca Jrs.: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Emmanuel Más; Alan Varela, Nicolás Capaldo o Diego González, Exequiel Zeballos y Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila. D.T.: Miguel Angel Russo.

River plate buscará ser finalista en el estadio de banfield

En cuanto a River Plate, golpeado por el 0-3 ante Palmeiras en la semifinal de ida de la Libertadores, buscará esta noche el pase a la final de la Copa Diego Armando Maradona cuando reciba a Independiente, en crisis tras la salida del DT Lucas Pusineri, en el partido de la sexta y última fecha de la zona Campeonato "A" del certamen.

El encuentro se desarrollará a partir de las 21.30 en la cancha de Banfield (River, con el "Monumental" en refacciones, trasladó su localía habitual a la cancha de Independiente y la cambió para este compromiso por enfrentarse al equipo de Avellaneda), será arbitrado por Diego Abal y tendrá televisación de TNT Sports.

Gallardo pondría mayoría de titulares hoy, tal vez impulsado por una deuda: a diferencia de su prolongado éxito a nivel continental, y más allá de la Copa Argentina, no ganó torneos locales desde que se hizo cargo de River Plate.

Tuvo a mano la última edición de la Superliga y la perdió en la última jornada justamente a manos de Boca.

Independiente, por su parte, está envuelto en una nueva crisis tras las salidas sucesivas de Jorge Burruchaga, como manager, y el D.T. Lucas Pusineri, a quien los dirigentes "rojos" le habían renovado la confianza un mes atrás y ahora lo despidieron.

El equipo estará a cargo interinamente de Fernando Berón, que no podrá contar con Andrés Roa y Lucas González, lesionados; ni con Alan Franco, expulsado en la derrota pasada ante Arsenal.

Sin chances de meterse en la final de la Copa Maradona (partido que le dará al ganador una vacante en la próxima Libertadores), a Independiente le queda terminar el torneo con un triunfo, es decir que el futuro lo encuentre al menos con una sonrisa en la cara.

Los elencos, formarían así:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz o Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini o Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. D.T.: Marcelo Gallardo.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Jonathan Menéndez y Alan Soñora; Alan Velasco y Silvio Romero. D.T.: Fernando Berón.

Definen hoy la zona complementación "A"

Rosario Central visitará hoy a un equipo suplente de Lanús, que reserva a los titulares para la Copa Sudamericana, con el fin de asegurarse el primer lugar de la Zona Complementación "A" de la Copa Diego Maradona.

El cotejo se jugará en el estadio de Lanús desde las 17.10, con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por Fox Sports.

Central, dirigido por Cristian "Kily" González, es puntero con 10 unidades y saldo de goles de + 8, seguido por Unión (+ 2) y Defensa y Justicia (0) con siete.

El equipo rosarino debería perder por buena diferencia ante los suplentes de Lanús y Unión y Defensa (su partido con Aldosivi quedó postergado, por Covid) tendrían que ganar su compromisos por una buena diferencia para que el ganador de la zona no sea el equipo "Canalla".

Rosario llegará con tres bajas, la de su figura Vecchio, quien sufre una lesión en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, y Joaquín Laso y Alan Marinelli, quienes dieron positivo de Covid 19.

Lanús viene de ganarle el cotejo de ida por la semifinal de la Sudamericana a Vélez (1-0 en Liniers) y ya prepara el cotejo desquite con buenas chances de llegar a la final del torneo el 23/1 en el Mario Kempes de Córdoba, por lo tanto el DT Luis Zubeldía preserva a su titulares.



Los protagonistas serían los siguientes:

Lanús: Lucas Acosta; Nicolás Morgantini, Matías Pérez, Nicolás Thaller y Julián Aude; Fernando Belluschi, Facundo Pérez y Lucas Vera; Matías Esquivel, Gonzalo Torres y Franco Orozco. DT: Luis Zubeldía.

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez o Joan Mazzaco, Diego Novaretti, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Mateo Tanlongo, Gino Infantino y Francesco Lo Celso; Ignacio Russo y Luciano Ferreyra. DT: Cristian González.

Por su parte, Unión de Santa Fe, que tiene una última ilusión de ganar la zona Complementación "A" de la Copa Diego Maradona para pelear por un lugar en la Sudamericana, recibirá hoy a Patronato de Paraná.

El partido se jugará desde las 17.10 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Andrés Merlos y tendrá televisación de TNT Sports.

Patronato, con apenas una unidad, fue uno de los equipos que cambiaron de técnico durante el certamen por los malos resultados: luego de la primera fase se fue Gustavo Álvarez y llegó Iván Delfino, que estaba trabajando en Sarmiento de Junín.

El DT de Unión, el juninense Juan Manuel Azconzábal, espera la evolución del delantero Fernando Márquez, que por una contractura no estuvo en el 3-1 sobre Aldosivi, para decidir la formación.

Delfino, por su parte, haría tres cambios respecto del equipo que sumó su primer punto en el certamen con el empate 1-1 ante Lanús: Nicolás Delgadillo por Rivero, Leandro Marín por Chimino y Damián Lemos por Nievas.

En consecuencia, así se presentarían los elencos:

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Matías Nani y Claudio Corvalán; Gastón González, Ezequiel Cañete, Juan Ignacio Nardoni y Mauro Luna Diale; Franco Troyansky y Juan Manuel García o Fernando Márquez. D.T.: Juan Azconzábal.

Patronato: Federico Costa; Leandro Marín, Dylan Gissi, Oliver Benítez y Gustavo Canto; Nicolás Delgadillo, Damián Lemos, Lautaro Torres y Agustín Pastorelli; Lautaro Comas y Junior Arias. D.T.: Iván Delfino.

Encuentros que van a definir hoy la zona complementación "B"

Racing Club, con la despedida del entrenador Sebastián Beccacece, jugará hoy como local ante Newell's Old Boys, que irá por la victoria para poder obtener el primer puesto de la Zona Complementación "B" de la Copa Diego Maradona.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón en Avellaneda desde las 19.10, con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por Fox Sports.

El grupo es encabezado por Newell's (+ 5 de diferencia de goles) y Vélez (+ 3) con nueve unidades, seguidos sin chances por Racing con cinco, Estudiantes y Godoy Cruz con cuatro y Central Córdoba con dos.

Hoy,la etapa como D.T. de Beccacece culminará ya que decidió irse con el director deportivo Diego Milito, quien lo llevó a Racing, luego de que el ex jugador de la "Academia" dejara su cargo por discrepancias con el presidente, Víctor Blanco.

Beccacece se va de Racing con algunos logros como el triunfo ante Independiente con nueve hombres en el Cilindro, la obtención del Trofeo de Campeones ante Tigre, en Mar del Plata, y la clasificación para la Libertadores 2021.

Racing deberá comenzar otra etapa, buscar un nuevo D.T., un manager deportivo (está próximo a serlo el "Mago" Rubén Capria), y prepararse para la Libertadores 2021 que asoma como el próximo máximo objetivo.

Newell's, dirigido por Frank Kudelka, tenía casi asegurado el primer puesto del grupo pero cayó en el Parque de la Independencia ante Vélez (0-1) y se complicó.

Ahora debe vencer a Racing o esperar que no triunfe Vélez, que jugará con equipo alternativo como local ante Godoy Cruz porque define la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, para poder clasificar para la final.

Los conjuntos, se alistarían hoy de esta manera:

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Mauricio Martínez y Santiago Mena, Fabricio Domínguez, Luciano Miranda y Matías Rojas; Lorenzo Melgarejo; Lisandro López y Héctor Fértoli. D.T.: Sebastián Beccacece.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Ángelo Gabrielli o Manuel Llano, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti o Manuel Capasso y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Juan Sforza y Alexis Rodríguez; Sebastián Palacios y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

En tanto, Vélez buscará la final ante Godoy Cruz, en su estadio José Amalfitani, a partir de las 19.20, en match que tendrá arbitraje de Facundo Tello, será televisado por la señal codificada de Fox Sports y representará el debut del "Gallego" Sebastián Méndez en la conducción de los mendocinos.

El equipo de Liniers tiene expectativas tanto en la Copa Maradona como en la Sudamericana, pero corre serios riesgos de quedarse sin nada.

El ganador de la zona Complementación B se cruzará con el de la A, y el vencedor de ese choque se enfrentará con el perdedor de la final de la zona Campeonato por un pasaje a la Sudamericana 2021.

Godoy Cruz, por su parte y ahora de la mano de Sebastián Méndez (ex ayudante de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata, reemplaza a Diego Martínez), viene de cosechar su primera victoria en la Copa Maradona (bajo el interinato de Daniel Oldrá, 1 a 0 a Estudiantes) y quiere una buena despedida.

Así saltarían al verde césped los conjuntos:

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela y Tomás Cavanagh; Federico Mancuello, Agustín Mulet, Thiago Almada y Luca Orellano; Juan Lucero y Ricardo Centurión. D.T.: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González e Ian Escobar; Martín Ojeda, Jalil Elías, Juan Andrada y Luciano Pizarro; Tomás Badaloni y Victorio Ramís. D.T.: Sebastián Méndez.