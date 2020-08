"Los reclamos de San Martín de Tucumán nos perjudican a todos", se quejó Ortigoza

El experimentado futbolista de Estudiantes de Río Cuarto, Néstor Ortigoza, se quejó por los reclamos de San Martín de Tucumán que los perjudica a "todos", de cara al posible cambio de formato en la definición de la Primera Nacional.

El ex San Lorenzo y Argentinos Juniors, actual figura del conjunto cordobés, apuntó contra el presidente de San Martín, Roberto Sagra, por pedir el ascenso de su equipo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS): "Los reclamos suyos nos perjudican a todos, quieren sacar ventaja y no jugar directamente".

La Primera Nacional, suspendida en marzo por el coronavirus, establecía una final entre los líderes de la zona A y B para una primera plaza a la Liga Profesional y luego un reducido para la segunda.

Sin embargo, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) barajan un nuevo formato en la reanudación, que no cuenta todavía con fecha cierta, y por eso los tucumanos presentaron el descargo.

"Estamos preocupados porque hay varios contagios en la ciudad. A nosotros el 30 nos harían los hisopados y el 3 comenzaríamos entrenar. Hay mucha incertidumbre y mucha gente que la está pasando mal. Yo no me puedo quejar", resaltó.

Estudiantes de Río Cuarto llegó hasta la suspensión en el segundo lugar, con una campaña excelente, y 37 puntos, a uno del líder Atlanta -un partido menos- en el grupo A y con nueve juegos por delante.