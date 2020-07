"Los jugadores de Sarmiento están todos entrenando", indicó el "profe" Tulio Pianesi

El preparador físico del plantel profesional de Sarmiento, Tulio Pianesi, aseguró a Democracia que los jugadores están todos entrenando y remarcó la importancia de trabajar en la parte social y psicológica durante la cuarentena.

En diálogo exclusivo con este diario, sobre el momento que atraviesa el plantel del Verde, Pianesi dijo: "Las redes sociales han servido todo este tiempo para estar comunicados. Después, con el tema de los entrenamientos es más complicado porque cada uno de los jugadores tiene una realidad distinta".

Añadió: "Cuando comenzó la pandemia nosotros apuntábamos a un trabajo de quince días pero después la situación cambió y nos vimos obligados a modificar lo que teníamos planeado. Pero la comunicación existió siempre y todos nos tuvimos que adaptar a esta nueva situación".

Sobre las condiciones particulares de cada futbolista, el "profe" remarcó: "Cada jugador tiene una realidad distinta, algunos viven en departamentos y otros tienen un patio con más comodidad. Algunos están solos y otros viven con sus familias. Entonces lo que hicimos fue crear un plan de trabajo para cada caso en particular".

"Una parte importante del trabajo es mantener los horarios de los entrenamientos. Pero lo que más nos interesó y a lo que más apuntamos es a la parte social y psicológica del deportista. Para la parte física tendremos tiempo y veremos cómo nos iremos acomodando, pero lo social y lo psicológico son cuestiones muy importantes", completó.

El regreso

Está claro que el momento de reencontrarse será sin dudas una instancia clave para conocer el estado físico de cada uno de los jugadores de Sarmiento. En este sentido, Pianesi remarcó: "Hasta que no los tenga a todos juntos y no haga la evaluación que corresponde, no puedo decir nada. Es difícil hacer un análisis ahora".

"Hace poquito veía un partido del Milan y lo veía correr a Zlatan. Y la verdad es que el parate no me pareció que lo afectara mucho. Pero repito que es importante analizar primero al jugar cuando regrese para tener más precisiones", apuntó.

En cuanto a los tiempos que podría durar la pretemporada, explicó: "Lo que se viene hablando es que cuando regresemos, nos den para trabajar la mitad del tiempo que duró la cuarentena. Calculamos que serán entre seis y ocho semanas. Ese es el panorama que manejamos".

En el mismo sentido, confirmó: "Los jugadores de Sarmiento están todos entrenando. Yo hago un relevamiento semanal y lo puedo confirmar. A veces entrenan más, otras menos, pero todos están entrenando. Cuando no podían salir los muchachos consiguieron elementos para trabajar en sus casas. Así que en este sentido estamos bien".

Por último, el "profe" del cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino, se refirió a las condiciones de trabajo que se analizan de cara al futuro. Al respecto, opinó: "Todavía hay muchas cuestiones a definir. Aún no sabemos si vamos a entrenar en cápsulas de ocho o de seis jugadores, si vamos a poder trabajar en canchas simultaneas, no lo sabemos".

Añadió: "La división de grupos creo que ya es un hecho, pero resta definir el protocolo. Por ahora tengo entendido que serían grupos de seis jugadores con dos asistentes".

"El tema del ensayo de fútbol tampoco está definido, pero sé que en algunos clubes lo han permitido recién en la sexta semana de trabajo", finalizó.

La reunión de los preparadores físicos del fútbol argentino

Los preparadores físicos del fútbol argentino, nucleados en su flamante asociación Apeffa (Asociación de Profesores de Educación Física del Futbol Argentino), mantuvieron durante el jueves una reunión vía Zoom en la que llegaron a la conclusión de que será "imprescindible desarrollar ocho semanas de entrenamiento en los planteles de fútbol antes de volver a competir".

El encuentro, que se extendió entre las 18 y las 19.45, lo abrió el titular de la Comisión Médica de AFA, Donato Villani, y la cerró el preparador físico Elvio Paolorroso, reconocido integrante del cuerpo técnico de Gerardo Martino en distintos momentos de su carrera.

"Los PCR detectan la presencia del virus y el test inmunológico determina si hay anticuerpos. En las primeras tres semanas de entrenamiento no habrá concentraciones de ningún tipo", indicó Villani desde su rol de médico y en alusión a la evolución de la pandemia de coronavirus.

Posteriormente disertó el profesor Alejandro Kohan, de Defensa y Justicia, quien sostuvo que es "imposible, aunque se hagan entrenamientos vía Zoom, que se repitan ni siquiera las exigencias mínimas de lo que se puede hacer en campo".

"Lo que sucedió en este tiempo de cuarentena fue un proceso de desentrenamiento muy peligroso, porque puede habilitar muchas lesiones cuando se produzca el regreso de la actividad", añadió.

La comparación con el fútbol europeo

Por su parte Mauro Cerutti, de Newell's Old Boys, comparó que en "las ligas europeas los tiempos de inactividad fueron menores respecto de los que lleva Argentina, pero por contrapartida tuvieron poca preparación para el regreso y mucha actividad competitiva posterior, lo que provocó lesiones".

"En promedio hubo en Europa en general 56 días de confinamiento contra los 109 de Argentina dentro del ámbito futbolístico. Y, por ejemplo, recién después de nueve partidos en la Bundesliga se bajó el promedio de lesiones a un índice similar al de la prepandemia. Pero apenas volvió la competencia en Alemania se duplicaron la cantidad de lesionados. Por eso, lo que proponemos es volver a los entrenamientos en forma progresiva en todas las categorías", alertó.

"Y necesitamos por lo menos de 8 semanas de entrenamientos para volver a competir, que es la mitad del tiempo de confinamiento. Para eso será necesario establecer una fecha de vuelta a las prácticas. El retorno debe producirse en tres etapas que son las de adaptación, pretemporada y precompetencia (amistosos). Y será vital jugar un solo partido por semana en el primer mes de competencia, porque jugar como en Europa, cada tres o cuatro días, trajo una oleada de lesiones", explicó.

En tanto Luis Cairo, de All Boys, de la Primera Nacional, destacó que en "el ascenso todo está más agravado".

"El profesor Gastón Biaín hizo una encuesta en el centésimo día de confinamiento sobre 300 jugadores, en la que se determinó que el 65 por ciento de los futbolistas no podía dormirse hasta las dos de la madrugada y el 35 restante hasta las 4. En las divisionales más bajas el 30 por ciento viaja en transporte público y el 70 restante, en su mayoría comparte el auto", apuntó.

Osvaldo Conte, del fútbol femenino de AFA, destacó que esa divisional "tiene tres categorías, de las cuales las dos menores se incorporaron recién hace dos años, y el 90 por ciento de las jugadoras tiene una deficiente formación de base, lo que eleva la tasa de lesiones en un promedio de dos o tres veces más que la de los varones".

"En las futbolistas se producen además los desajustes hormonales durante los períodos menstruales, por lo que habrá que diluir las cargas y aumentar los tiempos de recuperación. Por eso, como mínimo habrá que tener no menos de seis semanas de preparación, pero lo ideal sería entre ocho y 10", puntualizó.

"Las futbolistas en un 75 por ciento usan los medios de transporte público. Y también será necesario tener una competencia por lo menos en el último trimestre de este año, porque de lo contrario habrá una buena cantidad de futbolistas que se van a ir a jugar al exterior", advirtió.

Los inconvenientes que afectan al estado físico

Mientras, Carlos Juárez, de fútbol playa Conmebol, enumeró los inconvenientes que afectan al estado físico de los futbolistas en general durante la pandemia en coronavirus, siendo ellas "la composición corporal inadecuada, alimentación desbalanceada y desadaptación al juego".

"Pero en este momento de incertidumbre y desconocimiento, como siempre, los preparadores físicos fueron los más creativos de todos, porque se cargaron al hombro la cuarentena y salieron adelante. Y por eso cuando se vuelva a trabajar, serán esenciales las dos primeras semanas de adaptación, porque los jugadores van a querer hacer todo de golpe, y si no se va de lo general a lo especial, bajando esos niveles de ansiedad, habrá dificultades, y eso será fundamental que lo comprendan los técnicos", dijo.

La síntesis de la reunión fue del reconocido preparador físico Eduardo Urtasún, cuya última función fue la de acompañar a José Pekerman en la selección de Colombia.

Urtasún señaló que de "las 8 semanas de preparación, las dos primeras serán de adaptación, las otras cuatro de pretemporada y las dos últimas de precompetencia, porque la idea es disminuir el riesgo de lesiones, sabiendo que igual estas se van a producir".

Luis Martín, preparador físico del seleccionado argentino, le puso el broche a la conferencia abriendo una ronda de preguntas de los aficionados que siguieron la charla por el canal de Youtube de AFA Desarrollo.