Unión de Santa Fe confirmó su interés por el defensor de Sarmiento Facundo Castet

El defensor de Sarmiento Facundo Castet fue sondeado por el club de primera división Unión de Santa Fe. El marcador de punta por la izquierda sería del agrado futbolístico del director técnico juninense Juan Manuel Azconzábal, quien asumió recientemente en el cargo.

Ante la salida de Federico Milo, "El Vasco" pretende sumar un lateral izquierdo y es allí que surgió el nombre del defensor de 21 años oriundo de Bragado.

Castet surgió futbolísticamente en Sarmiento y desde 2018 se transformó en un jugador clave para el conjunto dirigido tácticamente por Iván Delfino.

Según una información difundida por el medio santafesino "Uno", dentro del cuerpo técnico de Azconzábal está el preparador físico Jorge Funes, quien estuvo muchos años en Sarmiento y tiene buenas referencias del futbolista. Incluso, su hermano Martín, actualmente es el técnico de la Reserva del Verde. Ese es el motivo por el cual Castet está en carpeta del entrenador rojiblanco.

Por otro lado, Sarmiento vendió el 50% de los derechos económicos a un grupo empresario en 50.000 dólares. De esta manera, la institución juninense posee la mitad del pase. El acuerdo que gestó el presidente Fernando Chiofalo con el grupo empresario tiene un punto principal que es que el jugador no puede venderse por un monto inferior a los 200.000 dólares.

En diálogo con Radio Sol 91.5, el lateral izquierdo se refirió a esta posibilidad de jugar en Unión. Al respecto, expresó: "El otro día hablé con mi representante (José Scozzari) y me dijo que mi nombre estaba sonando en Unión".

Agregó: "Eso me puso muy contento, pero a la vez me dijo que esté tranquilo que él se iba a encargar del tema y estamos esperando alguna propuesta".

Consultado respecto a si existió algún contacto con la dirigencia o con el secretario técnico Martín Zuccarelli respondió: "Mi representante me dijo que se comunicaron desde el club (Unión), pero la verdad es que no sé con quién habló".

A la hora de contar sus características aclaró: "Primero trato de enfocarme en la marca y después, si se puede, pasar al ataque mejor. Me gusta dejar todo adentro de la cancha, soy de correr y meter y si el técnico me pide que pase al ataque lo hago porque me gusta hacerlo".

"El Checho" Quiroga, en el radar de Huracán

El volante ofensivo de Sarmiento, Sergio "Checho" Quiroga, estaría en el radar de Huracán y suena como refuerzo junto al delantero Walter Bou y al mediapunta Brandon Cortés, de cara a la reanudación de la actividad profesional del fútbol, hoy paralizada por la pandemia del coronavirus.

Voceros de la entidad de Parque de los Patricios confiaron que los tres jugadores citados “son del agrado del técnico (Israel) Damonte, que los tiene en carpeta desde antes de que finalizara el semestre pasado”, contó una fuente.

"El Checho" Quiroga, de 26 años, tiene un amplio recorrido por clubes del ascenso local y actualmente es un jugador clave para el equipo que conduce el entrenador Iván Delfino. Cabe recordar que el volante chaqueño se formó en Argentinos Juniors y también vistió las camisetas de Brown de Adrogué y San Miguel.

El delantero Magnín recibió ofertas de Patronato y Talleres

En declaraciones a la emisora cordobesa "Radio Impacto 993", el delantero Pablo Magnín, cuyo vínculo con Sarmiento finalizó el 30 de junio, dejó en claro que aún no ha tomado ninguna decisión en cuanto a su futuro profesional.

Indicó: "Todavía no he tomado ninguna decisión. Sí reconozco que he tenido charlas informales con dirigentes del club Sarmiento pero nada más que eso. Las ofertas de trabajo son escasas entonces uno tiene que tomárselas con responsabilidad".

Al mismo tiempo, sobre las posibilidades que se le han presentado en las últimas semanas, confirmó haber mantenido charlas con dirigentes de Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná. Al respecto, contó: "Sí, los contactos existen, me han llamado a mí o mi agente, pero creo que eso tiene que ver principalmente con que soy un jugador libre".

Las negociaciones

Como este diario ya lo informó, por ahora las negociaciones entre la dirigencia de Sarmiento y los jugadores están estancadas.

Allá por el 30 de junio, la comisión directiva propuso una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato; con la promesa de que cuando reinicie el certamen el salario volverá a ser del 100% y se compensaría el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el torneo reducido.

Mientras la dirigencia aguarda una respuesta formal, ya hay jugadores que han decidido dar un paso al costado y buscar otros destinos. Entre ellos, se fueron Facundo Castelli (regresó a Instituto de Córdoba), Fernando Núñez (regresó a Godoy Cruz de Mendoza), Ariel Cólzera (arregló con Temperley); y el volante Franco Leys (también firmó con Temperley). También el volante zurdo Francisco Molina podría regresar a Deportivo Armenio.

El resto de los jugadores cuyos contratos vencieron el 30 de junio y deberán renegociar su continuidad son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.