"Vivimos encerrados y con temor en Estados Unidos", confesó Vega, exarquero de River

El exarquero de River Plate Mario Daniel Vega, con presente en el San José Earthquakes, de la MLS, alertó ayer que, con su familia, viven "encerrados y con temor en Estados Unidos" por las violentas "manifestaciones antirracistas" que se suceden después del asesinato del afroamericano George Floyd por parte de un policía en Mineápolis, el pasado lunes 25 de mayo.

"Con mi familia vivimos encerrados y con temor aquí en San José, por el toque de queda decretado por el presidente (Donald Trump) ante las continuas manifestaciones muy violentas, sumado a que venimos aislados por el coronavirus", expuso Vega desde los Estados Unidos.

Estoy esperanzado en que pronto la vida vuelva a ser vida. Mario Daniel Vega. Arquero del San José Earthquakes, de la MLS.

"Estoy en contra del racismo por supuesto, pero no entiendo lo que pasa en la ciudad en que estamos, donde todos los días se presentan enfrentamientos muy duros, al igual que en otras cercanas como Oakland y San Francisco, algo similar a lo que vemos en Mineápolis y Nueva York", resaltó el guardavalla que es dirigido en la Major League Soccer por el argentino Matías Almeyda, quien ya lo dirigiera justamente en River .

"Nunca había sufrido algo así", relató

Toda esa situación, con saqueos incluidos, preocupa al 'Indio', que pese a su apodo, no desciende de indígenas, pero tiene un gran espíritu solidario y desde su mirada política trata de colaborar, con acciones directas, con una comunidad de aborígenes de Cutral Có, la localidad neuquina de la que es oriundo.

"No entiendo lo que está sucediendo pese a que llevo más de tres años en Estados Unidos, porque en todo este tiempo nunca había sufrido algo así. Mis compañeros de equipo son de hablar poco en el vestuario y menos de estas cosas. Por eso antes no traté estos temas con los norteamericanos, pero es preocupante la reacción de la gente al enfrentarse con las fuerzas de seguridad", apuntó el que fue también compañero del 'Pelado' en el club de Núñez y fue dirigido en el ascenso a primera en 2012.

"A mi pibe de ocho años y a la nena de cuatro, con mi señora les tratamos de explicar algunos detalles de lo que se ve por televisión para que no se asusten, porque ya venían atemorizados por el encierro a causa de la pandemia de coronavirus. Las dos situaciones nos afligen y por eso andamos con mucho cuidado y salimos lo menos posible", argumentó el arquero que hoy cumplirá 36 años.

El guardavallas que se alejó de River con la llegada del entrenador Ramón Díaz, en 2013, ancló por dos años en el exótico fútbol de Chipre para atajar en Anorthosis Famagusta, sin imaginar lo que hoy vive en Estados Unidos, donde llegó en 2016 para jugar en el Miami F. C. y luego, antes de arribar a San José Earthquakes, en 2019, pasó una temporada en Tampa Bay Rowdies de la segunda categoría.

"Por vivir dos años en Miami puedo dar fe de que los argentinos se equivocan al preferir esa zona de este país cuando la región de California es superior, la más linda, y San José en particular", describió a quien también apodan "Chino" o "Negro".

"Por lo que es la zona y por habitar una casa amplia, con mi familia podemos soportar el encierro que llevamos desde hace tiempo, tanto para protegernos de la Covid-19 como de la violencia en las calles, otra causa más para que se retrase la vuelta del fútbol", argumentó Vega.

Esto último permitió que el neuquino expusiera sus ansias de regresar a la competencia en la que, junto a sus compañeros argentinos del plantel, los delanteros Cristian Espinoza –ex Boca Juniors y Huracán- y Andrés Ríos –ex River Plate y Racing-, habían puesto la mira en objetivos altos transmitidos por Almeyda.

La suspensión por la pandemia

"La temporada pasada estuvimos a un paso de ingresar a los play offs después de arrancar mal y este año, que nos preparamos bien para luchar arriba, justo llegó la pandemia y el torneo se suspendió en la segunda fecha. Por eso creo que cuando se reanude costará mucho retomar el nivel", estimó quien conquistó el torneo Clausura 2008 con River, más dos ascensos a primera división, con Nueva Chicago (2006) y el propio 'Millonario' (2012).

"Aquí estuvimos descansando al principio de la cuarentena y hace pocos días volvimos a los entrenamientos individuales, porque el alcalde de la ciudad no lo permite en campo porque el coronavirus sigue afectando a mucha gente", explicó.

Y sostuvo que en cambio "otros equipos cuyos lugares de entrenamiento están ubicados en los estados donde la enfermedad castigó a menos gente ya practican en forma grupal, en sus canchas, pero siempre guardando la distancia social y cumpliendo protocolos sanitarios ", detalló,

"Por eso estoy esperanzado en que pronto la vida vuelva a ser vida. Mientras tanto, mañana (por hoy) festejaré mi cumpleaños encerrado en casa. Y los cuatro brindaremos por eso", remarcó Mario Daniel Vega, o el "Indio", como también lo reconocen sus compañeros de equipo estadounidenses.