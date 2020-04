Lautaro Martínez en la mira del Barcelona

El delantero argentino Lautaro Martínez, figura del Inter de Italia, se convirtió en el jugador más buscado en Europa durante el receso impuesto por la pandemia de coronavirus, ya que al conocido interés del Barcelona, se sumaron el de otros tres grandes clubes, como Real Madrid, Chelsea y Manchester City, según lo admitió hoy su representante.

"La verdad es que aparte del Barcelona, recibí llamados del Real Madrid, Chelsea y Manchester City. No hay nada oficial por el momento, sólo rumores, porque Lautaro está muy bien en el Inter", admitió Alberto Yaqué, representante del delantero nacido en Bahía Blanca, en diálogo con Club Octubre 947, según publicó hoy el periódico deportivo español Marca.

Martínez, de 22 años y surgido de Racing Club, se incorporó al Inter en julio del año pasado y sus destacadas actuaciones en la Serie A de Italia, y también las veces que jugó con el seleccionado de la Argentina, lo pusieron en la mira de los clubes más importantes de Europa.

"Lautaro es joven y vive este momento con tranquilidad. Cada vez que Messi lo elogia recibimos mil llamados y a pesar de las informaciones, está muy bien en Inter y sólo quiere jugar y hacer goles", añadió el "Beto" Yaqué, ex delantero de Almagro, Nueva Chicago, Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors y Huracán, entre otros clubes.

El representante comentó finalmente que el goleador firmó un contrato de cinco años con el Inter y que está pactada una reunión para renovarlo y actualizarlo, que no se produjo por la situación inesperada que significó la irrupción de la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada la actividad deportiva y social en gran parte del mundo.