Sarmiento prepara el partido con Almagro y tiene fecha para debutar en la Copa Argentina

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional de Sarmiento de Junín, preparando el partido del próximo lunes en nuestra ciudad frente a Almagro, a disputarse desde las 21.10 en el estadio “Eva Perón” y con arbitraje de Lucas Novelli, a quien asistirán desde las bandas Mariano Ascenzi y Ramiro Cabrera, en tanto que Germán Bermúdez será el cuarto árbitro. .

Los dirigidos por Iván Delfino realizaron trabajos fisicos y tácticos, en la segunda práctica semanal tras regresar desde Tucumán, luego de caer derrotado en “La Ciudadela” por el sólido líder de la zona “B”, San Martín (T).

Ayer, trabajó diferenciado el capitán Luis Yamil Garnier, quien no jugó ante los “Cirujas” por estar suspendido por una fecha y se evaluará si puede volver al equipo el jugador entrerriano.

El que no estará ante Almagro será el goleador del equipo “verde” y del campeonato, Pablo Magnín, quien recibió una fecha de suspensión po parte del Tribunal de Disciplina de la A.F.A., tras la roja directa que le sacó el árbitro Jorge Baliño en el cotejo ante los albirrojos tucumanos.

Hoy, al igual que mañana, el entrenador Iván Delfino realizará con sus dirigidos dos ensayos futbolísticos y empezará a definir los once jugadores y el esquema que pondrá en cancha ante los tricolores capitalinos.

Hoy empieza la fecha

La siguiente es la programación de la décima novena fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol, a jugarse entre hoy y el martes 3 de marzo:

Zona “B”:

Hoy viernes a las 17.05, por TV, Defensores de Belgrano-All Boys; Nazareno Arasa.

A las 19, Tigre-Gimnasia y Esgrima de Jujuy; Rodrigo Rivero.

Mañana sábado a las 17, Brown de Adrogué-Santamarina de Tandil, Lucas Comesaña.

Domingo 1° a las 17.30, Gimnasia de Mendoza-Villa Dálmine; Bruno Bocca.

Lunes 2, a las 17, Deportivo Riestra-San Martin de Tucumán; Leandro Rey Hilfer.

A las 20, Quilmes-Atlético de Rafaela; Diego Ceballos.

A las 21.10, por TV, Sarmiento de Junín-Almagro; Lucas Novelli.

Martes 3 de marzo, a las 19.10, por TV, Chacarita Juniors-Instituto de Córdoba; Luis Lobo Medina.

Zona “A”:

Mañana sábado, a las 19.05, por TV, Belgrano de Córdoba-Deportivo Morón; Sebastián Zunino.

A las 21, Alvarado de Mar del Plata-Temperley (en el estadio José María Minella); Andrés Gariano.

Domingo 1° de marzo, a las 17, Brown de Puerto Madryn-Platense; Pablo Giménez; Nueva Chicago-Independiente Rivadavia Mendoza (a puertas cerradas); Julio Barraza.

A las 19, San Martín de San Juan-Agropecuario de Carlos Casares; Yael Falcón Pérez.

A las 19.05, por TV, Estudiantes de Buenos Aires-Barracas Central; Carlos Córdoba.

A las 20, Mitre de Santiago del Estero-Ferro; Pablo Dóvalo.

A las 21.10, por TV, Estudiantes de Río Cuarto-Atlanta;Jorge Baliño.

El 11 de marzo por la Copa Argentina

Quedó confirmado que Sarmiento-Douglas Haig de Pergamino jugarán por la Copa Argentina, fase de 32avos. de final el miércoles 11 de marzo a las 22.10 en el estadio “Centenario Dr. José Luis Meiszner” del Quilmes A.C.

Podrán concurrir al estadio quilmeño hinchas de ambas entidades y quien gane ese pleito, se enfrentará por los 16 avos. de final ante el ganador de la llave entre Newell’s Old Boys y Sportivo Peñarol de San Juan.