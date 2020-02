Sarmiento hace fútbol y Delfino pararía hoy el equipo que visitará a San Martín de Tucumán

El plantel profesional de Sarmiento de Junín continuó ayer preparándose para el partido del próximo lunes ante el líder de la zona “B” de la Primera Nacional de fútbol, San Martín de Tucumán, sólido elenco que solo perdió un partido en el presente certamen, precisamente en nuestra ciudad ante el “verde”.

El CAS, recordemos, derrotó el pasado domingo 2 a 1 en el estadio “Eva Perón” a Instituto de Córdoba, con doblete de goles ambos de penal- del artillero del torneo, Pablo Magnín, y ayer los dirigidos por Iván Delfino realizaron tareas físicas y trabajos con pelota, no completado el ensayo por el experimentado delantero Ariel Cólzera, aunque podría viajar con el plantel que enfrentará el 24 a los tucumanos.

Hoy está previsto el primer ensayo de fútbol y, en él, el entrenador santafesino podría empezar a delinear los once que visitarán al “Santo” tucumano, quien encabeza las posiciones con 38 unidades, cuatro más que los verdolagas de nuestro medio.

Para el juego del lunes, que arbitrará el internacional Jorge Baliño en “La Ciudadela”, Delfino tendrá que realizar un cambio obligado, por la expulsión ante Instituto del capitán, Luis Yamil Garnier, en cuyo lugar podría ingresar Lautaro Geminiani.

También el coach cuenta desde anteayer nuevamente con el volante ofensivo chaqueño, Sergio Alejandro Quiroga, ya que “Checho” refrendó el nuevo contrato con el Club y volvió a trabajar con el resto de los profesionales, por lo cual se estima que viajaría a Tucumán, integrando el plantel que disputará el trascendente juego.

Hoy, los jugadores del C.A.S. volverán a entrenar, lo propio harán mañana y luego viajarán a Capital Federal para luego tomar un vuelo hasta Tucumán y aguardar allí el encuentro del lunes a las 21.50 ante el “Ciruja”.





Empieza la fecha

Defensores de Belgrano, con una serie invicta de 15 partidos, de los cuales ganó los tres últimos, visitará mañana a Atlético de Rafaela , en uno de los dos partidos que darán comienzo a la fecha 18 de la Primera Nacional.

El "Dragón", tercero en la Zona “B” con 32 puntos, detrás de San Martín de Tucumán (38) y Sarmiento de Junín (34), se presentará en Rafaela desde las 20.05, con la misión de ganar y mantenerse en los puestos de vanguardia, ante un rival que con 24 unidades cumple una campaña irregular.

El otro partido, también por la Zona “B”, lo animarán desde las 21.30 en Jujuy, el local Gimnasia y Esgrima, ante Brown de Adrogué, ambos con 18 puntos.

El resto de la programación de la fecha, es la siguiente:



Zona “A”:

Mañana sábado 22:

A las 17, Barracas Central – Belgrano de Córdoba (TV), será juez Maximiliano Ramírez.

A las 18, Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto, con controlador de Luis Lobo Medina.

A las 19, Agropecuario de Carlos Casares vs. Estudiantes de Río Cuarto, con el controlador de Andrés Gareano.

A las 21, Deportivo Morón – Alvarado de Mar del Plata, siendo juez Mariano Negrete.

A las 21.35, Atlanta – Ferro Carril Oeste (TV), con Adrián Franklin en el controlador del juego.

Domingo 23:

A las 19, San Martín de San Juan – Mitre de Santiago del Estero, siendo árbitro Yamil Possi.

Lunes 24:

A las 17, Platense - Nueva Chicago (TV), con Yael Falcón Pérez como juez.

Desde las 19.05, Temperley - Guillermo Brown de Puerto Madryn (TV), con arbitraje de Fabricio Llobet.

Zona “B”:

Mañana sábado:

A las 19, Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra, arbitrados por Gerardo Méndez Cedro.

A las 19.35 All Boys vs. Tigre (TV), siendo arbitrados por Diego Ceballos.

Domingo 23:

A las 17, Almagro vs. Villa Dálmine, árbitro: Sebastián Zunino.

18.30, Quilmes - Gimnasia de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa.

Lunes 24:

A las 20.30, Santamarina de Tandil vs. Chacarita, en el estadio Municipal de Tandil, con controlador de Mariano González.

A las 21.50, San Martín de Tucumán – Sarmiento de Junín (televisado en directo), con arbitraje de Jorge Baliño. Serán asistentes Eduardo Lucero y Ernesto Callegari. Como cuarto árbitro fue designado Alejandro Ramírez.