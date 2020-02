Cubero anunció su partido despedida

El exdefensor de Vélez Sarsfield Fabián Cubero anunció ayer, con mucha emoción, su partido despedida para el 28 de marzo con invitados, entre ellos excompañeros y entrenadores que también integran la historia grande del club. "No pido que me vengan a ver a mí en el partido despedida, quiero un Amalfitani repleto y yo tener la posibilidad de saludarlos a todos ustedes por última vez", dijo Cubero en conferencia de prensa.

"Poroto" confió que para su despedida habrá un partido compuesto por los planteles campeones de Vélez en 2005 y 2009, algunos de 1998 y del seleccionado argentino Sub-20 ganador en Malasia 1997.

"Habrá muchos invitados, varios entrenadores que fueron importantes en mi carrera, como (Carlos) Bianchi, (Ricardo) Gareca, (Miguel Ángel) Russo y (Osvaldo) Piazza. Me gustaría que venga también Marcelo Bielsa", indicó Cubero quien disputó 633 partidos en Vélez con siete títulos obtenidos.