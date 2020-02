El DT Gabriel Milito confirmó a Marcos Rojo como titular

El entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito, confirmó ayer la titularidad del defensor Marcos Rojo para el partido del lunes venidero frente a Defensa y Justicia, en La Plata, y aseguró que "lo vimos mucho mejor, él se siente más fuerte, sentimos que está preparado para jugar y de no haber inconvenientes arrancará desde el inicio".

"Cuando uno regresa al club que lo vio nacer, ese partido se transforma en inolvidable, y seguro para Marcos lo será. Tiene que vivir y controlar las emociones para jugar el partido como corresponde. Lo hará como lateral izquierdo en la posición que Tití (Lucas Rodríguez) lo hizo muy bien", explicó el entrenador del "Pincha".

Más adelante, el DT analizó que "el equipo se muestra fuerte y eso habla bien pero, para ser mejores, tenemos que producir mucho más en ataque. Lo podemos hacer mejor y tendrá que ver también con mis decisiones o las posturas que adoptemos".

Sobre el esquema que utilizará ante el conjunto de Varela declaró: "durante todo este proceso hemos jugado con línea de 4 y línea de 3, no es que hubo un sistema que prevaleció. Tiene mucho que ver con hacerlo mejor o peor, pero este equipo tiene la capacidad de poder jugar con un sistema y esos mismos jugadores pasar al otro dentro de un mismo partido".

Milito también opinó del rival y aseveró: "Defensa y Justicia no elije jugar de contra, tiene una identidad, apuesta a la dinámica y trata de jugar siempre a partir de la posesión. Y con Hernán (Crespo) ratificó esa idea, que es algo que utilizó en Bánfield".

El equipo trabajó sobre la base de un dibujo 4-3-3 con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes y Marcos Rojo; Iván Gómez o Nahuel Estévez, Javier Mascherano y Gastón Fernández; Ángel González, Martín Cauteruccio y Lucas Rodríguez.