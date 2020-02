"Ganar", el objetivo de Fabricio Bustos y Matías Rojas para el clásico de Avellaneda

El volante de Racing Club Matías Rojas y el defensor de Independiente Fabricio Bustos coincidieron ayer en señalar el triunfo como objetivo para el clásico de Avellaneda, que se desarrollará el domingo por la 19na. fecha de la Superliga.

"El objetivo es ganar porque eso es lo que exige la gente, la camiseta, el escudo y la historia de Independiente", declaró Bustos. "Queremos ganar y hacer las cosas bien", replicó Rojas. Ambos dieron ayer una conferencia conjunta en la sede que la Superliga Argentina de Fútbol tiene en Puerto Madero.

"Saldremos a hacer nuestro juego y trataremos de cortar los circuitos del rival para llevarnos los tres puntos -comenzó Bustos-. Tenemos que ser inteligentes. Vamos a ser visitantes y ellos van a tener la responsabilidad de salir a buscar el partido".

El futbolista oriundo de la ciudad cordobesa de Ucacha además expresó que tanto él como el resto de sus compañeros van a "hacer todo lo posible para tratar de acorralar a Racing" con el objetivo de llevarse "los tres puntos".

"Es un partido especial porque es un clásico y nos preparamos distinto porque lo queremos ganar. Vamos a dejar todo", añadió.

El jugador campeón de la Copa Sudamericana con Independiente en 2017 también se refirió a la salida del mediocampista Pablo Pérez, quien dejó el 'Rojo' para continuar su carrera en Newell's Old Boys.

"Es un jugador que le aportaba mucho al grupo, por eso es una lástima que le toque irse, pero nosotros los jugadores no podemos hacer nada", dijo.

Por su parte, Rojas comentó que el plantel albiceleste, ahora bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, se siente "bien" de cara al clásico y que su objetivo personal es "ganar y hacer las cosas bien".

"Es una semana distinta y especial en la que nos estamos preparando para ser protagonistas y para demostrar todo lo que venimos entrenando. Es un partido que voy a disfrutar mucho", continuó en la misma conferencia de prensa.

"Estamos bien preparados para lo que se viene", siguió en referencia al clásico de la ciudad de Avellaneda.

El autor de los dos goles de su equipo en la final del Trofeo de Campeones ante Tigre también destacó que "importa cómo llegan los dos equipos".

Racing viene de dos empates consecutivos (1-1 ante Atlético Tucumán y Argentinos Juniors), mientras que Independiente, con la nueva conducción de Lucas Pusineri, empató 0-0 con Boca y goleó 5-0 a Rosario Central en la última fecha.

"Venimos de ser campeones de la Superliga y el Trofeo de Campeones y eso no es poca cosa en el fútbol argentino", siguió Rojas sobre los últimos logros de su equipo.

"Tenemos un lindo potencial para pelear las competencias que tenemos por delante", concluyó el jugador paraguayo sobre el actual torneo, la Copa Libertadores y la Copa y Supercopa Argentina.

Racing Club e Independiente se enfrentarán el próximo domingo desde las 19.40 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Patricio Loustau, en un encuentro válido por la jornada 19 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).